中職／暴力猿猛打退悍將 郭建霖代掌兵符首戰奪勝

2019-08-02 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天作客新莊棒球場對戰富邦悍將，打線共掃出17支安打，包括林泓育、郭嚴文的2發全壘打，終場以14：5擊敗悍將隊，拿下近期4連勝、對戰悍將隊4連勝，也替代理總教練郭建霖打下執教首勝。

悍將隊一開賽就有攻勢，張正偉揮出安打後，王正棠短打造成投手李茲傳球失誤，形成二、三壘有人，之後胡金龍敲內野安打送回第1分，林益全補上安打再添分數，悍將隊先打下2：0領先。

猿隊則在2局上展開反攻，林泓育轟出右外野陽春全壘打（本季第18轟）帶動攻勢，之後朱育賢、陳俊秀、廖健富接連安打將比數扳平。

3局上猿隊藍寅倫、林泓育連續安打，朱育賢在二、三壘有人時擊出滾地球送回超前分。而悍將隊也在3局下有所回應，林益全在2出局後敲出安打，高國輝接著掃出左外野2分砲（本季第4轟），繼前天雙響砲後再開轟，助悍將隊超前比數。

而猿隊先在5局上將比數扳平，6局上悍將隊先發洋投包林傑留下一壘有人局面退場，接替的范玉禹沒能即時止血，猿隊在2出局後靠廖健富二壘打敲回超前分，林承飛補上三壘打再添1分，又以6：4反超比數。

7局下猿隊繼續狙擊悍將牛棚，郭嚴文從林晨樺手中轟出右外野滿貫全壘打，是他生涯第4支滿貫砲，其中有2發是從林晨樺手中擊出，一棒比數拉開為10：4。

悍將隊雖在7局下追回1分，但猿隊在9局上又發動猛攻，靠4支安打和1次保送進帳4分，終場以9分差大勝。

猿隊先發投手李茲今天主投6局，被揮出7支安打（1轟），送出10次三振，失4分僅2分是自責分，拿下本季第9勝。廖健富單場5支3，敲回4分打點，包括在6局下的勝利打點，拿下單場MVP。

包林傑則是先發5.1局，被揮出8支安打，失5分（4分自責分），吞下本季第2敗、中斷4連勝。