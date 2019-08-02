中職／王建民帶來新訓練方式 悍將年輕投手輩出

2019-08-02 20:50 中央社 新北2日電



富邦悍將年輕投手竄起，先發陳仕朋、游霆崴和後援王尉永都展現壓制力，悍將總教練陳連宏認為，春訓時王建民及投手教練用不同訓練方式是關鍵，年輕投手也不約而同感謝王建民。

年僅21歲的陳仕朋在今年站穩一軍本土先發，目前出賽15場，拿下6勝7敗，防禦率4.23，曾有2場先發投滿8局；陳仕朋的同學游霆崴昨天更是繳出生涯代表作，對兄弟主投7.1局無失分，奪下勝投。

剛於7月21日生涯初登板的王尉永，當天對打擊火力凶猛的Lamigo桃猿，投2局飆出4次三振，目前擔任牛棚投手，出賽4場都沒有失分。陳連宏表示，現在主要會讓王尉永投第6或第7局。

陳仕朋、游霆崴及王尉永皆不約而同提過，感謝二軍投手教練王建民的協助指導，游霆崴更是在王建民及一軍投手教練余文彬協助下，從之前球速僅120公里，進步到現在站穩一軍。

今年到目前為止，悍將團隊防禦率4.18是聯盟最低。對於本季年輕投手輩出，陳連宏也指出，春訓時王建民及投手教練針對訓練有做改變，加上今年投手、捕手搭配更順暢，因此投手表現方面更出色。

從今天開始隨隊一軍的江國豪，從進職棒前就與王建民認識，有時候江國豪也會傳自己的投球影片給王建民，請他給予建議。江國豪今天說，因之前較會用上半身投球，經過王建民調整後，更懂得如何運用下半身。

江國豪也指出，王建民建議他，在一軍如果遇到什麼狀況，要馬上跟教練說，對於首度隨隊一軍，江國豪說：「滿新鮮的，會把自己準備好，到可以比賽的感覺。」