中職／范玉禹好演技騙到出局數 隊友虧：演得很好

2019-08-02 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊昨天在主場對上中信兄弟，8局上詹子賢擊出右外野界外飛球，原先被判定在牛棚區被張正偉接殺，范玉禹第一時間舉手歡呼，裁判也判定出局，但中信兄弟提出電視輔助判決成功，才讓真相大白，范玉禹賽後也被隊友虧「演得很好」。

昨天8局上詹子賢擊出右外野界外飛球，右外野手張正偉追到牛棚區滑接，在牛棚準備的范玉禹第一時間舉手歡呼，一壘審也判定接殺、詹子賢出局，但中信兄弟提出電視輔助判決，張正偉沒確實把球接進手套，球落地後被他的身體檔住，他隨後才用左手把球舉起。

談起昨天的狀況，范玉禹透露，自己當下其實也沒有要騙裁判，只是想先比out（出局），「因為我看到是漏接，但裁判的位置被擋到，那個角度看不到，當下就想說要比out，如果他們沒有挑戰就成功了。」

范玉禹也提到：「裁判那個角度剛好看不到球，牛棚有兩個人擋在前面，那時候速度又很快，他（張正偉）馬上就把球拿出來了。」

而范玉禹的「神演技」引發話題，張正偉開玩笑跟他說「兩個人配合得很好」，另外陳凱倫、于孟馗賽後也傳了影片給他，「他們都跟我說，演得很好。」范玉禹笑說，除了在場上把球投好，這也算是製造一點話題給自己。