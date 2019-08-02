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中職／悍將探花江國豪隨隊 王建民：照顧好自己

2019-08-02 17:07聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將隊首輪指名新秀江國豪。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊首輪指名新秀江國豪。記者葉姵妤／攝影
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富邦悍將隊首輪指名新秀投手江國豪，前天首度在二軍亮相，表現獲總教練「鑼總」陳連宏的好評，今天就帶著二軍客座投手教練王建民的鼓勵，被拉上一軍隨隊，何時迎接一軍初登板還未定。

江國豪在今年選秀首輪獲悍將隊指名，以簽約金540萬加盟，是繼興農牛隊「阿甘」蔡仲南、統一獅隊古林睿煬後，歷來投手簽約金第3高，加盟後馬上赴二軍報到，並在7月31日登板，對上大專明星FUTURE STAR，中繼1局無失分，球速達146公里。

對於江國豪首戰的表現，陳連宏昨天指出，他無論投球節奏、速度都很好，最快本周主場賽事就可能在一軍亮相，而今天江國豪就現身新莊棒球場與一軍會合，陳連宏僅表示：「現在是先隨隊看看。」

首度向一軍報到，江國豪透露：「滿開心也滿興奮的，可以在這麼好的練球環境下練球。」至於何時會被登錄一軍名單還是未知數，他說：「就先按表操課，先把自己準備到可以馬上比賽的感覺。」

從業餘轉戰職棒舞台，江國豪也向隊上的學長們請教，「職棒的賢拜他們可能經驗比較好，用業餘的想法跟對決，可能會比較吃力，所以就聽學長他們的策略。」尤其要負擔整季賽事，要把自己的身體練更強避免受傷，積極向學長們請教方法。

江國豪與王建民因同經紀公司而結緣，如今江國豪也穿上悍將隊球衣，先前在二軍接受王建民的指導，這次被拉上一軍，王建民也提醒他，「如果有什麼狀況就馬上跟教練講，照顧好自己。」

談起進入職棒後最想對決的打者，江國豪點名目前的全壘打王、Lamigo桃猿隊朱育賢，「因為他很有power（力量），擊球命中率很好，最近也打不錯。」至於統一獅隊捕手陳重羽則是江國豪昔日在國家隊的好戰友，江國豪也坦言，期待在陳重羽傷癒後能對決。

江國豪王建民陳連宏
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