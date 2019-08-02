中職／悍將次輪指名左投朱益生 簽約金360萬加盟

2019-08-02 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



悍將隊選秀第二指名的左投朱益生正式加盟。圖／富邦悍將提供 分享 facebook 富邦悍將隊上周簽下選秀首輪指名的投手江國豪，今天再公布簽下第二輪選進的左投朱益生，簽約金360萬、月薪9萬，另有60萬激勵獎金，選定背號70號，今天向球隊報到投入二軍訓練。

19歲朱益生過去是平鎮高中王牌左投，有過不少國際賽經歷，畢業後進入台北市立大學，大一這一年走出低潮，找回昔日水準，他也選擇在今年投入選秀，在第二輪被悍將隊挑中展開職棒生涯。

悍將隊指出，控球和續航力是朱益生的最大優勢，更難能可貴的是勇於與打者對決的強大心臟，球團希望他能盡快適應職棒生活，早日站上職棒賽場的投手丘。

在第二輪獲悍將隊挑中，朱益生直言很開心，他也透露，更開心的是能和同樣出身平鎮的左投賴鴻誠同隊，「賴鴻誠學長是我的偶像。」而賴鴻誠除了歡迎學弟的加入，也用提醒自己的話與學弟分享，「要不停的朝向目標努力前進！多看、多學習，更要多聽別人給的建議。」

至於去年悍將隊選秀狀元戴培峰則是他高中同窗，如今再續前緣，戴培峰為了幫助隊友早日適應職棒環境，也提醒朱益生：「職棒沒有想像中的簡單，要更努力的強化自己。」

選秀結束後一個月，目前首輪被挑中的6名新秀中，剩第5指名的Lamigo桃猿隊投手蘇俊璋、第6指名的味全龍隊投手徐若熙還未簽約，第二輪6人則是朱益生率先加盟。