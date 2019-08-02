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滑冰／體育署祭處分 停止冰協補助並撤免秘書長

2019-08-02 11:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

體育署副署長林哲宏。記者毛琬婷／攝影
體育署副署長林哲宏。記者毛琬婷／攝影
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針對中華滑冰協會停辦「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽－台北站」爭議，經過上周五的教育部專案小組調查後，發現滑冰協會確實有違反法令、章程及妨害公共利益的情形，體育署首度依據國體法對協會祭出處分，停止部分補助一年外，也撤免滑冰協會秘書長吳奕德的職務。

上個月賽事停辦消息一出，滑冰協會先是更換官網公告，隨後遭國際滑冰總會（ISU）「打臉」是自己願意放棄主辦，神隱多日後才終於出面召開記者會，但在記者會上針對「隱性的國際壓力」卻始終交代不清，而針對此案件，教育部成立專案小組調查此事，並在26日召開跨部會會議。

今天體育署召開記者會公布對滑冰協會的處分結果，依照國民體育法第43條祭出兩處分，並給予滑冰協會兩項要求。

體育署表示，經查ISU上月24日新聞稿所述，係經徵詢該會同意後，將賽事改由香港滑冰協會主辦，惟其對外發布資訊前後說詞反覆，誤導社會大眾，徒增社會紛擾，影響國際觀瞻，確有違反法令、章程及妨害公共利益之情形，且情節重大，依國民體育法第43條規定，對該會處以警告。

並依同條第1款規定，除直接涉及我國選手選訓參賽經費外，自即日起停止部分補助一年，另體育署之前於4月3日核定本賽事補助經費200萬元，一併廢止。同時也依照國體法第43條規定，撤免滑冰協會秘書長吳奕德職務，昨天下午滑冰協會收到公文，吳奕德也確定遭拔掉秘書長一職。

至於有報導指出「吳奕德在26日的跨部會專案小組坦言，中國大陸以2022北京冬奧參賽權為威脅，要求台灣不能辦國際賽事，因憂心影響選手參與冬奧，才隱瞞不對外說明。」一事，體育署副署長林哲宏表示，會中並未聽到吳奕德提到冬季奧運參賽權的部分。

但也由於吳奕德之前說詞反覆，因此體育署也要求滑冰協會在釐清其他相關人員涉入情況及「隱性國際壓力」等事項，限期七天內查明並函報體育署。

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中華滑冰協會吳奕德。聯合報系資料照片／記者毛琬婷攝影
中華滑冰協會吳奕德。聯合報系資料照片／記者毛琬婷攝影
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