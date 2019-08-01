中職／自培選手變土投新希望 游霆崴投出最佳一役

2019-08-01 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／新北報導



富邦悍將隊廿一歲投手游霆崴首度在新莊主場先發，昨天對中信兄弟隊投出生涯最佳一役，先發七點一局，只被揮出三支零星安打，送出七次三振，零失分，悍將隊終場以五比○完封對手，收下二連勝，下半季續居首位。

游霆崴經過二軍客座投手教練王建民的改造，今年成悍將隊本土投手新希望，前兩場先發分別投五局失一分、七局失一分，前一戰雖被Lamigo桃猿隊痛擊，但沒被打倒。昨天首度先發出戰中信兄弟，主投七點一局再創生涯單場最長局數，單場三振數也寫新高。

悍將隊投手游霆崴對中信兄弟投出生涯最佳一役。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 游霆崴在二○一七年選秀會落選，之後被悍將隊簽為自主培訓選手，直到今年才在一軍亮相，昨天是他第七場出賽、第四場先發，拿到本季第三勝、第四度獲選單場ＭＶＰ。

悍將隊總教練「鑼總」陳連宏認為，這是游霆崴進職棒後的最佳一役，變速球投得很好，讓打者揮空率高，都能搶到好球數。游霆崴賽後也笑答，這真的是自己生涯最好的一場先發，「變速球可以搶到好球數，加上滑球還有卡特球，都丟得進好球帶。」

游霆崴一路投到八局上，一出局後被「恰恰」彭政閔敲安打，在用了九十二球後被換下場，無緣挑戰完投。游霆崴坦言，自己整場的感覺都很不錯，沒有累的感覺，「心裡也有想完投九局，但就沒關係，照著教練團的安排，還有下次機會。」

相較於兄弟全場僅敲三安，悍將隊昨天共掃出十支安打，且攻勢有效串連，五局下靠王正棠適時二壘打敲回全隊第一分，帶動球隊單局三分攻勢奠定勝基；八局下面對兄弟牛棚再添兩分，攻守都有發揮，賞給兄弟三連敗。