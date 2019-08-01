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影／中職 悍將游霆崴送兄弟7次三振 奪MVP

2019-08-01 21:59聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將今天在主場迎戰中信兄弟，悍將先發投手游霆崴主投7.1，僅被擊出三支安打，送出七次三振，無失分，改寫個人生涯最長投球局數，獲選單場最有價值球員。悍將隊打者王正棠、林益全及林哲瑄四打席各擊出兩支安打，合力貢獻四分，終場悍將以5比0完封兄弟，對戰兄弟取得三連勝，也讓兄弟苦吞3連敗。

林益全四打席擊出兩安帶有兩分打點。記者侯永全／攝影
林益全四打席擊出兩安帶有兩分打點。記者侯永全／攝影
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悍將先發投手游霆崴主投7.1，送出七次三振，無失分，改寫個人生涯最長投球局數，獲...
悍將先發投手游霆崴主投7.1，送出七次三振，無失分，改寫個人生涯最長投球局數，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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富邦悍將林哲瑄
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