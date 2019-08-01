中職／蔣智賢歸隊先代打 高國輝雙響砲後拚10轟

2019-08-01 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



蔣智賢。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場對戰中信兄弟隊，昨天揮出雙響砲的高國輝右腳後跟不適，此戰以指定打擊身分出賽，由弟弟高國麟擔任先發左外野手；「蔣砲」蔣智賢則是傷癒歸隊，重新被登錄一軍，但先擔任代打角色。

高國輝則是昨天演出生涯第10次單場雙響砲，幫球隊以7：2打下勝利，拿到單場ＭＶＰ。然而他透露，昨天到比賽後段，守備時就感覺後腳跟有點緊、有點痛，他笑說：「還好昨天沒什麼跑到。」

而高國輝向陳連宏回報自己的狀況，今天賽前也測試狀況，高國輝說：「跑還是會有點問題，沒辦法全力衝。」討論後決定今天讓腳休息一天，以指定打擊身分出賽、打第3棒。

近年高國輝頻頻受大小傷勢影響，連帶影響表現，尤其去年手傷後急於歸隊比賽，他說：「後面自己有點亂了套。」而今年開季狀況也不理想，高國輝說：「之前打出去，感覺上半身沒有很連貫，打出去的感覺會差一點點。」

但教練團協助幫他找問題、修正狀況，昨天是他相隔3年再有單場雙響砲表現，高國輝：「感覺打出去，球飛得很快，又是打中外野，有像以前手受傷之前的感覺。」

高國輝曾締造單季39轟紀錄，但前2年分別只敲3轟、9轟，今年目前累積4轟，他笑說：「今年希望看可不可以先突破10轟，這幾年都沒有10轟，要加油一下。」

至於蔣智賢在7月中扭傷左腳，經過休養後，本周恢復正常打擊練習，昨天他提到，自己的狀況都已正常，就差實戰看球的感覺還要適應一下。而今天他就重新被登錄一軍，但為排進先發名單中，總教練陳連宏透露，他會先代打。