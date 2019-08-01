中職／蔡仲南盼留基層 婉拒葉君璋加盟味全龍

2019-08-01 18:03 中央社 嘉義縣1日電



蔡仲南。 報系資料照 分享 facebook 中職味全龍總教練葉君璋今天出席南華大學舉辦的新秀加盟記者會，被問及是否有找昔日的搭檔「阿甘」蔡仲南擔任教練，他說，被婉拒2、3次，蔡仲南希望留在基層球隊服務。

中職味全龍即將於17日在雲林斗六棒球場正式開訓，球團今年參與中職選秀，挑選28輪、累計32名球員，其中有6人來自南華大學棒球隊，校方於今天下午在校園舉辦新秀加盟記者會。

味全龍球團資深顧問任中傑、總教練葉君璋，以及南華大學校長林聰明、佛光山副住持慧開法師、南華大學棒球隊總教練蔡仲南及6名新秀出席記者會，會後，2名總教練及球員受到熱烈歡迎，師生紛紛要求合影及簽名。

蔡仲南與葉君璋兩人是前興農牛的投捕搭檔，默契十足，葉君璋被問及是否有找蔡仲南到味全龍擔任教練，他開玩笑說，早就被「打槍」了2、3次，蔡仲南希望繼續留在基層的棒球隊服務，訓練出更多棒球好手。

南華大學由佛光山所創辦，蔡仲南指出，佛光山推動棒球運動十分用心，球員從高中、大學、職棒一層層打底，再向上推進，達到品德與球技兼備，自己在基層球隊服務的使命還未完成，希望留在基層多服務幾年。

南華大學棒球隊投手郭郁政、黃東淯、蔡明憲，以及捕手全浩瑋、內野手張政禹、外野手林孝程等6名球員都加盟味全龍隊。

蔡仲南說，打職棒不是只有1、2年時間，希望球員以長久為目標，在中職更加精進球技，不僅幫助球隊奪總冠軍，個人甚至可以挑戰美國大聯盟或日本職棒。

葉君璋指出，蔡仲南以前在中職表現十分出色，期許球員以他為榜樣，在職棒發光發熱；葉君璋說，以前心中曾有疑問，南華大學棒球隊成軍不久，為什麼會打出好的成績及培育好的選手，今天參觀優質棒球隊訓練環境後，答案終於揭曉。