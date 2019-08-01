中職／味全龍簽下南華六勇士 暫不公布簽約金

2019-08-01 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



味全龍回歸中華職棒，總教練葉君璋領軍球團首度參與選秀，在28輪選入32人後，17日將在雲林斗六棒球場開訓，其中6名新秀球員來自嘉義縣南華大學棒球隊，人數占全隊5分之1，今天下午在南華舉行六勇士加盟球隊儀式，但球團沒有公布簽約金。葉君璋為球員穿上球衣，戴上球帽，球員開心士氣高昂說「我們要以教練為標竿，秉持南華三好精神，拚總冠軍！」

味全龍回歸中華職棒，6名新秀球員來自嘉義縣南華大學棒球隊，下午在南華舉行六勇士加盟球隊儀式，葉君璋為球員穿上球衣，戴上球帽後，與味全龍總教練葉君璋(右)南華棒球隊總教練蔡仲南(左)開心合照。記者魯永明／攝影 分享 facebook

味全龍資深顧問任中傑及總教練葉君璋出席新秀加盟會，6名入選球員與南華校長林聰明、佛光山副住持慧閞法師、南華棒球隊總教練蔡仲南、南華執行董事覺禹法師出席，葉君璋逐一為球員穿球衣、戴球帽，送球棒、手套，球員在球棒簽名留校紀念，啦啦隊擊鼓拿加油棒，為隊員喝采加油，場面熱烈。

無球員班底的味全龍，今年一口氣選進32名球員，南華六勇士包括投手：郭郁政、蔡明憲及黃東淯；內野手張政禹；捕手全浩瑋；外野手林孝程，6名球員在選秀會中，先後在第4輪到14輪被選進，加盟會上味全龍宣布簽下6人。

南華棒球隊成軍短短3年，表現亮眼，球員品德好、穩定性高，成為球隊特色，郭郁政曾獲107年全國成棒甲組春季聯賽投手獎第5名，張政禹曾獲全國大專校院107學年度棒球運動聯賽公開組一級，打擊獎第1名；身高180公分、體型粗壯全浩瑋，擁有絕佳狙殺能力；黃東淯球種多元，擅長曲球、滑球、指叉球；郭郁政一路從普門中學栽培升上南華，投球角度犀利；林孝程今年春季聯賽有出色打擊表現；蔡明憲球路靈活，潛力十足。

慧閞法師及林聰明期勉新球員，秉持南華三好精神，重視品操；蔡仲南祝福他們加入職棒長長久久，參賽奪冠，未來進軍美國職棒大聯盟；葉君璋期勉隊員像蔡仲南過去職棒表現一樣優越。