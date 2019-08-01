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中職／洪一中母喪暫離隊 郭建霖今起代掌兵符

2019-08-01 11:58聯合報 記者藍宗標╱即時報導

Lamigo桃猿總教練洪一中。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿總教練洪一中。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿隊總教練洪一中的母親上周因病過世，享年80歲，他從今天開始向球團請假，由首席教練郭建霖暫代兵符；洪一中表示，自己從小學五年級起離開高雄老家，長年在外打球，不捨母親近年身體不好，走完人生也算解脫了。

猿隊前天、昨天在桃園球場連續擊敗統一獅隊，下半季排名第二，只落後富邦悍將隊一場勝差，洪一中遭遇母喪，心情並不是很好，他說：「 打球的人都一樣，常常沒有時間陪伴家人，尤其以前交通不便，想回家更辛苦。」

猿隊今天休兵，明起在新莊球場對悍將進行三連戰，洪一中的母親5日上午將在高雄市第一殯儀館景福廳舉行告別式，他處理完相關事務後，6日再到台中洲際球場對中信兄弟之戰重新領軍。

洪一中表示，暫時離隊這段期間，不必特別向郭建霖、打擊教練曾豪駒交待任何事情，球隊目前運作正常，不會有問題。

洪一中在鼓山少棒隊打球時，升上六年級前就住在教練家，接下來美和青少棒、青棒、文化大學時期也都住校，他說：「後來在空軍棒球隊打球，退伍第二天就到兄弟業餘隊報到，再到職棒至今，多年前在高雄買的房子都很少住了。」

洪總感嘆雙親都已過世，家中四個姐弟只有小弟留在高雄老家，很感謝他的幫忙，未來考慮搬到北部。

洪一中富邦悍將統一獅
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