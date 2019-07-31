中職／藍寅倫3分砲屠獅 猿近7戰搶下6勝

2019-07-31 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



Lamigo桃猿藍寅倫。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊藍寅倫今天扮演致勝英雄，在桃園球場對統一獅之戰五局下，從獅隊中繼投手傅于剛的手中轟出三分砲，本季第八轟攻下勝利打點、獲選單場MVP，猿隊終場7：3獲勝，拿到近七戰第六勝。

猿隊下半季九勝七敗，反觀獅隊近七戰只有一勝、近十戰二勝八敗，戰績掉到五勝十一敗，排名繼續墊底。

獅隊四局上展開首波攻勢，潘武雄安打、陳鏞基保送後，郭阜林二壘打送回兩人，自己再靠林祖傑安打攻下全隊第三分。

猿隊洋投冠猛先發3.1局失兩分，四局上因為左大腿後側肌肉緊繃退場，本季首勝仍未開張。

獅隊洋投亞力克經過六場後援任務後，本季首次扛起先發任務，投四局只被揮出兩支安打、未保送，飆出四次三振，投58球有41顆好球，完成教練團設定的局數後提前退場，挑戰來台首勝也要再等一等。

獅隊五局下換上王玉譜，面對五名打者被郭嚴文、廖健富揮出安打，投出兩次保送，傅于剛接手後也很慘，先被林立揮出兩分打點安打，再遭藍寅倫轟出三分砲，猿隊這半局攻下五分，反以5：3超前。

獅隊牛棚問題不斷，鄭鈞仁、黃竣彥七局下又因兩次保送，加上林立、朱育賢安打再失兩分；朱育賢攻下兩分打點，生涯達到300分，本季23轟、77分打點、111支安打都在全聯盟領先。