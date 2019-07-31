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圖／中職富邦悍將 7:2取勝中信兄弟

2019-07-31 22:04聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

中職今日比賽由富邦悍將對上中信兄弟，富邦悍將高國輝貢獻轟出雙響砲、四分打點，最後比賽由富邦悍將以7：2取勝。

中信兄弟打者周思齊。記者曾原信／攝影
中信兄弟打者周思齊。記者曾原信／攝影
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富邦悍將高國輝轟出雙響砲、四分打點。記者曾原信／攝影
富邦悍將高國輝轟出雙響砲、四分打點。記者曾原信／攝影
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富邦悍將中職中信兄弟
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