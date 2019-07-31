中職／高國輝生涯第10次雙響砲 悍將7:2退兄弟

2019-07-31 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



高國輝雙響砲。 擷圖自富邦悍將粉絲團 分享 facebook 富邦悍將隊今天在主場對戰中信兄弟，羅力繳出6局失1分的優質先發，打線則有高國輝演出生涯第10次雙響砲，在首局就以3分砲轟回致勝一擊，幫助悍將隊以7：2拿下勝利，保住下半季首位。

悍將隊今天推出最穩洋投羅力登板，但開賽遇上亂流，先被首名打者吳東融敲出二壘打，再被王威晨揮出安打失分，之後又投出2次保送製造滿壘危機，但適時用三振止血，2局起連續抓下15個出局數，沒再讓兄弟打者踏上壘包。

悍將隊打線也在1局下就有所回應，面對兄弟先發投手紐維拉，胡金龍在2出局後揮出安打，林益全靠失誤上壘，高國輝接著轟出右外野3分全壘打，是他本季第3轟，一棒轟回勝利打點。

4局下悍將隊再開砲，林益全率先上場就揮出左外野陽春全壘打，本季累積18轟獨居聯盟第2，僅次於Lamigo桃猿隊朱育賢的23轟。下一棒高國輝再「背靠背」揮出中外野全壘打，生涯第10次單場雙響砲，同時達成生涯400打點。

兄弟打線直到7局上才再有攻勢，面對悍將隊牛棚投手范玉禹，周思齊在個人生涯1400場出賽（中職第5人）揮出二壘打帶動攻勢，之後靠隊友的2次滾地球跑回分數，兄弟將比數追成2：5。

悍將隊在7局下靠王正棠在滿壘時擊出滾地球追加1分，8局下李宗賢適時安打再添1分，將比數改寫為7：2，最終就以5分差勝出。

羅力此戰主投6局，僅挨2支安打，有2次四壞球保送，送出6次三振，失1分，拿下本季第8勝。高國輝單場雙轟4打點，拿下單場MVP。

紐維拉先發7局，被敲出7支安打（3轟），送出8次三振，失6分（3分自責分），吞下本季首敗。