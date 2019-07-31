中職／獅隊二刀流新人林安可 最快3天後上一軍

2019-07-31 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



林安可。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊在今年選秀會首輪選中的22歲「二刀流」林安可，最快8月3日登上一軍。

獅隊8月2到4日在台南球場中信兄弟隊進行三連戰，總教練劉育辰表示，林安可如果調整不錯，希望他周末就在台南亮相。

林安可月初在年度選秀會首輪第四順位被獅隊挑中，23日正式披上獅袍，簽約金530萬元，升上一軍月薪10萬，未來定位暫定二棒、右外野手。

林安可入隊後在二軍出賽兩場，合計八個打數揮出二支安打，攻下一分打點，被三振兩次，劉育辰認為他的打擊沒有太大問題，守備還要再加油。