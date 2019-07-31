中職／劉育辰砲轟裁判誤判 難怪棒球愈來愈難看

2019-07-31 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅隊劉育辰總教練。 報系資料照片 分享 facebook 統一獅隊昨天在桃園球場對Lamigo桃猿隊之戰，兩次電視輔助判決的結果都對自己不利，尤其蘇智傑八局上在本壘前遭觸殺，未能追平比數，最後以2：3落敗，獅隊總教練劉育辰說：「希望裁判能把誤判降到最低。」

獅、猿戰二局上，獅隊兩出局後，陳重廷在一、二壘有人時揮出游擊滾地球，猿隊游擊手林承飛傳給二壘手郭嚴文，張偉聖遭刺殺出局，劉育辰立刻提出挑戰，但聯盟維持原判。

此役八局上兩出局，蘇智傑攻占一壘，林祖傑揮出右外野飛球，猿隊右外野手藍寅倫接球失誤後，立刻回傳本壘，主審楊崇煇本來判決蘇智傑得分，猿隊提出電視輔助判決後，聯盟改判出局。

劉育辰今天賽前拿著這兩個重播畫面和聯盟賽務部討論，他表示，二局上的畫面看起來非常接近，可接受維持原判，但八局上同樣情況為何改判？裁判認定觸殺的點在那裡？球隊一直按照聯盟規章走，一個人決定勝負不是所有人樂見。

劉育辰強調，隊上選手這麼拚，該為他們爭取就要爭取，希望讓環境更好，沒有想要給誰互相難看。

電視輔助判決已成中職常態，劉育辰認為轉播單位的攝影機「絕對不夠」，和國外差很多，他說：「南韓職棒都能360度拍攝，我們也要跟上時代潮流，沒辦法一次到位就慢慢加上去，現在沒有太多東西輔助，裁判就很重要，需要專業人士。」

劉育辰表示，就是因為主審和裁判的判決，可以影響一場比賽，難怪棒球愈來愈難看。