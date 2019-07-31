中職／廖乙忠固定輪值 兄弟本周再拉一名本土先發

2019-07-31 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



廖乙忠。 擷圖自廖乙忠粉絲團 分享 facebook 中信兄弟在明星賽後的首周賽事，今起迎接客場5連戰，除了3名洋投外，將用到2名本土投手，總教練伯納指出，廖乙忠已固定在先發輪值中，周日的比賽則預計再從二軍挑一名先發，以蔡齊哲的機會最大。

本季兄弟本土投手狀況開高走低，近3個月來，只有廖乙忠在7月20日拿了1勝。而經過明星賽休息後，中信兄弟本周就將面臨5連戰，洋投紐維拉、萊福力、赫猛各投1場，剩下2戰交給本土投手。

伯納指出，已在球隊先發輪值中的廖乙忠繼續先發，至於第5名先發投手，預計從二軍拉上合適人選，「目前有幾個人選，可能以蔡齊哲的機會比較大。」伯納也提到，依球隊今年的賽程，單周常常都只需要4名先發投手，第5號先發還不固定。

而今年季初表現不錯的楊志龍，今年5月因傷降二軍休養，今天已在二軍開始復健賽，對上大專明星HOPE STAR先發2局，被揮出3支安打，沒有失分。

伯納指出：「他（楊志龍）去年在一軍有不錯成績，預計在二軍再讓他先發一至兩場，拉長局數和用球數，希望很快能回到一軍。」

至於黃恩賜先前狀況不穩定，伯納認為：「他無論丟球能力、臂力都沒有問題，但要學著怎麼解讀比賽，尤其時面對壘上有人的狀況。」