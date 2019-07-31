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中職／二軍交流賽梁家榮開轟 晚場突破僵局制獅險勝

2019-07-31 02:32中央社 台北30日電

中華職棒二軍交流盃賽進行第2天賽事，首場Lamigo桃猿二軍梁家榮敲2分砲帶領，終場以8比2擊退HOPE STAR隊；晚場統一獅二軍與台北興富發鏖戰到延長賽，獅隊以5比4險勝。

午場賽事由Lamigo桃猿二軍對大學明星HOPE STAR隊，2局上桃猿二軍的張閔勛敲三壘安打後，梁家榮轟出2分全壘打，接著葉竹軒、董子浩安打，再加上馮健庭的高飛犧牲打，這局共攻下4分。

第4、第5局桃猿二軍各攻下1分，6局上黃敬瑋敲出1打點三壘安打，成晉再補上1打點安打。HOPE STAR隊僅在4局下有分數進帳，湯家豪、林志鋼安打後，王博玄敲二壘安打，帶有2分打點，終場桃猿二軍以8比2擊退HOPE STAR隊。

桃猿二軍先發投手為林逸翔，主投5局被敲6支安打，沒有投出保送，失2分奪下勝投；接替投球的江國謙、王躍霖、游朝惟都沒有失分。

晚場台北興富發對統一獅二軍的賽事，4局下獅隊二軍落後2分時，朱元勤獲保送，林靖凱、徐政斌、林安可接連敲出安打，攻下3分，反倒以3比2取得領先。不過7局上興富發的羅堃敲追平安打，雙方以3比3平手進入延長賽。

延長賽採用突破僵局制，10局上興富發的伊斯坦大比力安敲出1打點安打；不過下個半局鄧志偉靠著野手選擇上壘並追平比數，及方昶詠突襲短打形成再見安打，終場以5比4擊退台北興富發，這是二軍交流賽首度實施延長賽突破僵局制。

梁家榮統一獅
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