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中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00Tzuyi

味全龍隊今年4月正式啟動復出計畫，隨後買斷總教練葉君璋，並找來張泰山、黃煚隆等前龍將及前義大球員陳志偉、郭勝安擔任教練。除此之外，在選秀會中大張旗鼓選入32名球員，又簽下戰力外球員吳宗峻、林旺衛、吳睿勝等5位球員，之後更聘請日職、美職名將川崎宗則擔任客座教練，建軍速度相當的快。

目前味全龍隊已有8名教練，並有包含狀元郎劉基鴻等10名新秀，及戰力外的5名球員，至今已稍有雛形。若選秀球員全數順利簽下，就將有37名球員，再加上季末擴編選秀會可選8名他隊球員，今年結束可望達到45名球員。若再考慮每年季末都約20名球員恢復自由身，如有合適人選，龍隊甚至可能今年就有機會擁有50名球員。

味全龍隊復出後，大張旗鼓組織教練團及補進球員，人數雖然足夠，但經驗仍是非常缺乏。...
味全龍隊復出後，大張旗鼓組織教練團及補進球員，人數雖然足夠，但經驗仍是非常缺乏。 聯合報系資料照片
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對於龍隊而言，球員人數似乎不成問題，但經驗及戰力仍是被大打問號。他們找來5位具有職棒資歷的球員作為領頭羊，但其中僅有吳宗峻經驗較豐富，及林旺衛曾有旅外經驗，其餘原本都非主力球員。後續會有8名他隊球員轉入，但預料也不容易挑到可以在場上當精神領袖，及扛起戰力的球員。

明年味全龍帶著大批球員只能在二軍約出賽60場，這就會讓這批球員少了很多實戰經驗及直接在職棒磨練的機會，對於他們個人發展及未來正式登上一軍都稍有影響。後續也將面臨有經驗的球員不適合先發，先發球員經驗不足的窘境，也可能會出現平均不到25歲的先發陣容，以及所有投手生涯出賽總場次可能不及潘威倫的情況。

想要增進球員經驗，還是需要有更多的比賽，另一種方法是可以考慮借將給其他球隊，藉由有條件（如限制出賽數、投球局數等）的在一軍出賽，直接讓球員賺取實戰經驗。過去除了二代鷹曾經出現借將的情況外，尚未進軍職棒的球隊出借球員其實也曾經發生過。例如1994年的中國信託棒球隊，就分別出借童琮輝、黃文博等球員給三商虎及味全龍，並言明加入職棒後歸建。

1997年中國信託以和信鯨隊之名加入中華職棒，虎隊及龍隊雖然不情願還將，但基於互信原則，最後還是協調讓球員在1998年回到鯨隊。目前聯盟雖沒有相關借將規章，但因為球員已經過選秀程序，只要簽約後就可進行轉隊程序，以其他球隊身分亮相應是可行。而且龍隊與鯨隊狀況不同，他們已有加盟時程規劃，可以直接定義球員在各時間的歸屬，不會發生不還將的情況。

對於其他四隊而言，可能會有為什麼要幫敵隊養兵的疑慮。然而換個角度想，如果借來的球員是有助於本季戰力提升，或更直接的講，借來可用之兵拚一座冠軍呢？由於中華職棒交易市場冷清，每年暑假不會像美國職棒般熱絡。大聯盟球團常有的暑假作業，就是替剩下的球季著想，戰績不佳的球隊往往會把能掌控時間短的優秀球員交易出去，有機會拚季後賽的球隊就成為買家。他們這時所交易的球員，多數就只是要拚這季的榮耀，像是2016年的芝加哥小熊隊，就在季中換來查普曼(Aroldis Chapman)，只為了當年拚下總冠軍。

本季選秀狀元劉基鴻(中)是有即戰力的球員，他若有機會能先在一軍實戰磨練，有些許經...
本季選秀狀元劉基鴻(中)是有即戰力的球員，他若有機會能先在一軍實戰磨練，有些許經驗再回去當球隊領袖，對於他的成長絕對有幫助。 聯合報系資料照片
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味全龍隊新兵實在太多又太年輕，短期之內也難獲取太多經驗值。雖然借將聽起來像是天方夜譚，但實際上只要有條件的保護球員，讓他們可以在其他隊更直接賺取實戰經驗，對於後年正式登上一軍絕對是有利的動作。至於其他球隊而言，也能夠暫時增加戰力，並非沒有好處。另一方面，這些球員的實力增進，未來不會因為單一球隊戰力不佳拖垮整體票房，應是利大於弊的方案。

味全龍

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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