中職／吳承諭、柯育民向獅隊報到 簽約金先保密

2019-07-30 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



吳承諭。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊月初在年度選秀會選進六名新人林安可、羅暐捷、吳承諭、柯育民、邱智呈、黃紹熙，23日先和首輪指名的林安可簽妥合約，今天宣布第三輪吳承諭、第四輪柯育民也達成加盟共識，兩人已加入二軍練球。

林安可簽約金530萬元，上周投入獅隊二軍訓練，吳承諭、柯育民今天也完成報到手續，八月二日在台南球場進行的獅隊、中信兄弟之戰賽前，球團將為這兩名新人舉辦加盟儀式，到時再公布簽約金、背號。