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中職明星賽／彭政閔挑戰200轟 別說不可能

2019-07-29 23:38聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

明星賽開砲，彭政閔仍想挑戰兩百轟。 圖／聯合報系資料照片
明星賽開砲，彭政閔仍想挑戰兩百轟。 圖／聯合報系資料照片
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中信兄弟隊「恰恰」彭政閔、「紅龜」陳江和結束生涯最後一次明星賽，下半季賽事今起恢復進行，陳江和回歸教練身分，四十歲人氣王「恰恰」彭政閔則將繼續走完球員生涯的最後一哩路，並在九月廿九日的引退賽正式向球迷告別。

彭政閔在明星賽兩戰擔任明星隊先發第四棒「打好打滿」，周六首戰在七局上揮出一發兩分全壘打，是他參與明星賽十九年來的第二轟，拿下MVP。周日則是四打數敲出一支安打，九局上教練團還取消指定打擊，讓他上場守一壘，並與場上隊友們留下一張經典大合照。

賽後聯盟舉行簡單儀式，向這名「中職先生」致敬，彭政閔笑說像是替九二九的引退賽「熱身」。結束最後一次的夏日盛會後，彭政閔球員生涯正式倒數兩個月，中信兄弟本季剩四十五場賽事，也是球迷追逐彭政閔在球場上奮鬥身影的最後機會。

九月廿九日彭政閔生涯最後一場季賽，在台中洲際棒球場對上富邦悍將隊，門票於廿四日開放會員優先購票，彭政閔還一度擔心「會滿嗎？」但球迷用行動給答案。

廿九日門票昨天中午全面開賣，十分鐘內就被搶購一空，廿八日的門票也在一小時內售罄，還有不少球迷向隅，連兩戰兩萬人滿場確定，打破洲際球場例行賽紀錄。

雖是滿場兩萬人，但屆時彭政閔引退賽實際進場人數也可能再寫新高，甚至有機會超越二○一六年九月十八日陳金鋒引退賽在桃園球場締造的的二○○五二人（當時也是先喊兩萬人滿場，最後人數多了五十二人），打破中職單場票房紀錄。

彭政閔生涯十九年累積眾多難被突破的紀錄，而在球員生涯最後階段，他還要有生涯兩百轟的目標要拚，本季他僅敲一支全壘打，還差九支才達標，但明星賽那一轟點燃他與球迷的信心，彭政閔說：「希望可以，就是盡力而為。」

彭政閔陳江和中信兄弟富邦悍將陳金鋒
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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