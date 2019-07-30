中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

為期兩天的中職明星賽前天順利落幕，這應該是中職30年歷史，最具對抗性、張力最足的明星賽，加上溫馨的向「恰恰」彭政閔致敬儀式，整體而言辦得算是相當成功。

「恰恰」彭政閔（中）最後一次參加中職明星賽，賽後舉行致敬儀式，與兩隊球員合影，讓這次的明星賽更有意義！ 記者林伯東／攝影 分享 facebook

過去中職明星賽多半是以隊伍來分，也有像2001、2017年以老將、新秀來分隊，至於2015年以力量、速度來分隊，這種分法就讓球迷丈二金剛摸不著頭腦。無論怎麼分隊，中職球隊本來就少，多則7隊、少則4隊，無論怎麼分，打來打去就是這些各隊主力球員，先天不足，也讓球迷很難期待明星賽會有什麼亮點。

今年可就不同了，適逢年底世界棒球12強賽，聯盟別出心裁推出12強賽中華隊vs.中職明星隊對戰組合，兩隊對決兩場，賽前中華隊總教練洪一中就喊話會認真打，不再像過去明星賽打歡樂的。

果然，今年兩場明星賽兩隊都是真槍實彈，球員嘻皮笑臉的畫面幾乎很少出現，更多球員反映，明星賽打起來的感覺很像例行賽，張力十足。

過去中華職棒的紅白明星賽總是充滿歡樂氣氛，比賽比較像是在做秀，球迷也不是很愛看。 聯合報系資料照片 分享 facebook

攤開明星賽中華隊球員名單，野手以桃猿為主力，包括林泓育、陳俊秀、郭嚴文、林立、陳晨威、藍寅倫和朱育賢等7人，若無意外，12強賽中華隊野手班底也會以桃猿球員為主。

可是，你再細看中職明星隊野手陣容，林哲瑄、張志豪都是2017年經典賽國手，才30歲初頭正值當打之年，二游搭檔王正棠和李宗賢，還有強打少年廖健富，他們都有力拚12強賽國家隊的能耐，他們想不想打12強賽？當然想！

投手方面，明星賽中華隊基本上網羅本季表現不錯的投手，再來看明星隊的投手，陳禹勳近況不佳，李振昌季中一度因傷缺陣，去年新人王施子謙，和曾奪中繼王的左投賴鴻誠，你說他們實力會比中華隊投手差嗎？應該未必，他們當然也想拚進12強賽國手名單。

今年明星賽所有球員、教練都是全力以赴當國際賽在打，比賽過程張力十足、超級好看！ 記者王騰毅/攝影 分享 facebook

雖然距離12強賽還有幾個月時間，洪一中也強調中華隊陣容，不會是最後人選，但不可否認的是，這份國手名單已經很接近真實的陣容，也就是說，想打12強賽但不在明星賽中華隊名單的球員，當然是卯起來打，證明給洪一中看，正在國手名單內的球員也不想被取代，同樣拚盡全力保住國手地位。

今年明星賽也就是這樣的分隊安排，激盪出兩隊球員鬥志、火花，首戰你來我往，全壘打滿天飛，第二戰上演投手戰，僅中華隊先發左投陳仕朋2局失3分較不理想，相信經過這兩場對戰，中華隊教練團能從中找到更多可用之兵。

另一方面，12強賽中華隊教練團才公布沒多久，明星賽算是第一次實戰磨合，以桃猿教練團為核心，搭配牛棚教練王建民和外野守備教練黃甘霖，教練團成員不需要各個光芒耀眼，最重要是總教練充分授權且彼此互信，與球員溝通配合無礙，這次明星賽是很好的試煉場。

王建民投入中職明星賽，仔細觀察年輕球員的表現。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

欣見今年明星賽打出兩場高品質、高水準的對抗賽，宛如新、舊國家隊對決，話題性十足，備戰年底12強賽教練和球員都有收穫。球迷在欣賞精彩的明星賽之餘，也別忘了給幕後辛苦的工作人員掌聲與鼓勵，畢竟舉辦明星賽需耗費龐大金錢、人力和資源，留給大家的回憶，無價。