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日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00福耳

松坂大輔在27日的比賽先發對上DeNA，沒想到在一局上面對10名打者，就被打出8支安打及1次觸身球保送，丟掉8分自責分，只投了1/3局後就黯然退場，是美日職棒生涯先發最短局數，也是被打得最慘烈的一役。松坂在春訓傳出右肩被球迷拉扯而受傷，於二軍休養調整大半個球季後，16日首度升上一軍先發對上阪神，該場投5局只丟掉2分，無關勝敗，孰料第二場就被徹底地打爆，隔天下放二軍無限期調整，歸期當然未定。

松坂在15年返日，與軟銀簽下3年大約，但3年間只在16年有1場一軍出賽紀錄，17年季後離開軟銀加入中日，同時將背號改為99號，即使松坂前三年被譏為薪水小偷，但轉隊當時仍替戰績低迷的中日刮起一陣旋風，從春訓開始就有許多媒體及球迷為一睹松坂而擠爆沖繩北谷，不但讓中日獲得許多新聞版面，周邊商品也賣得嚇嚇叫，還沒開季中日就已經享受到簽下松坂的好處了。開季後，松坂在4月初首次先發，雖然6月初因傷休養一個月，直到8月再復出，整季出賽11場拿下6勝是全隊第二高，防禦率3.74也算是水準之上。

松坂大輔美好的時代已經遠去，現今已無在職棒生存的實力，應該隨時有可能告別棒壇。 ...
松坂大輔美好的時代已經遠去，現今已無在職棒生存的實力，應該隨時有可能告別棒壇。 美聯社資料照片
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即使去年的成績帳面上看起來還算不錯，但如果真要仔細研究，扣除掉投球壓制力之外，仍會發現松坂對於教練團來說其實並不是很好調度的投手。首先是登板的間隔，在日職一般先發投手大多都是中(間隔)6日左右再登板，當然會依賽程及球員狀況會有所調整，但松坂上季只有一次是中6日，其他都是間隔8天以上；再者，如果登板間隔比別人長，只要先發投球局數能達到相同水準，那也還可以接受，不過松坂上季11場先發，只有一場投到7局，其餘比賽最多只投滿6局，11場共投55又1/3局，平均一場只能投5局，他上場就一定會增加牛棚的負擔。

而松坂去年的11場先發，有4場是對上阪神，拿下3勝1敗的成績，防禦率也是極佳的1.96，同聯盟另有2場對上DeNA及3場對上巨人，對DeNA的防禦率是3.0，也拿到2勝，不過阪神及DeNA在上季不管是打擊率或得分都是央聯最後兩名，遇上進攻能力較好的巨人，就完全被打爆，3場先發只投了9又1/3局，被打3轟狂失13分自責分，防禦率高達12.54，當然3場都吞敗；另外在交流戰也曾對上歐力士及軟銀，不過各只有1場，數據僅供參考。松坂在今年16日初登板也是被安排先發對上阪神，阪神本季的打擊率及得分能力比去年更差，首場登板還算不錯的投球數據，多少也有些失真，而該場比賽松坂同樣也只投了5局，最

終也動用了4名牛棚投手才結束這場比賽。

除了調度上的問題外，松坂對於中日的重要性也已不復存在，今年中日雖然少了賈西亞(Onelki García)，但柳裕也展現第一指名的實力已拿9勝，大野雄大從去年的谷底復活，新洋投羅梅洛(Enny Romero)的投球內容也算中規中矩，笠原祥太郎傷癒復出，先發輪值比起去年較完整，已不需松坂在戰力上提供貢獻，而在人氣方面，季前甲子園之星根尾昂的加入，把媒體焦點及人氣都吸了過去，更何況，沒有實績，人氣也無法維持太久。

根尾昂已是媒體與球迷的新寵，NEO或將成為中日的救世主。 聯合報系資料照片
根尾昂已是媒體與球迷的新寵，NEO或將成為中日的救世主。 聯合報系資料照片
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中日目前雖以42勝51敗在央聯排第5名，但離前段班的勝差還在追趕得上的6場，不要忘記8連敗前中日也曾衝上第二名，在剩下約1/3的球季，如果仍維持現在的戰況，依松坂的表現，很難再上場先發測試，其實不論中日戰績如何，今年應已是松坂日職生涯的最後一年，而除非戰況已經到了中日確定無緣打進季後賽的態勢，松坂或許才有再上一軍投引退賽的機會，否則27日的比賽，就將是平成怪物在令和元年的職棒生涯最終戰。

松坂大輔

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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