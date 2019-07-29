少棒／中華隊超強！再見安打奪世界軟式少棒冠軍

2019-07-29 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



冠軍戰面對勁敵日本大阪，江承恩兩出局後敲出再見安打，添得致勝分，以1分之差奪勝，勇奪冠軍。圖／新竹縣府提供 分享 facebook

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，因雨賽程異動，今天進行四強決賽，中華隊先以2比0擊敗日本江戶川，接著冠軍戰靠著江承恩再見安打以2比1擊敗日本大阪，勇奪中華隊相隔兩年的隊史第12座冠軍。

8強決賽受日本當地28日雨勢影響而取消，今天直接進行四強決賽，中華隊面對日本江戶川，首局由江承恩二壘安打後，闕鈞宇適時安打先馳得點，3局上再利用陽善同保送上壘後，對方失誤攻下2分，先發投手鍾亦恩及後援投手王奕翔、李友仁聯手壓制對手，順利搶下冠軍戰門票。

中華隊總教練紀諺廷表示，鍾亦恩、王奕翔，李友仁表現可圈可點，尤其是3局上半三壘有跑者一人出局，鍾亦恩沒讓教練失望，守下失分危機。因為王奕翔昨天完投韓國後，手部有點不適，所以就提前讓他下場休息，接替的李友仁，表現不錯，守下勝利。

冠軍戰面對勁敵日本大阪，雖然中華隊首局亂流失掉1分，不過1局下馬上靠著陽善同二壘安打，連續兩次短打進帳第1分，雙方以1比1僵持不下，最後6局下，江承恩兩出局後敲出再見安打，添得致勝分，以1分之差奪勝，勇奪冠軍。

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，勇奪中華隊相隔兩年的隊史第12座冠軍。圖／新竹縣府提供 分享 facebook

中華隊第4棒江承恩連續兩戰都扮演重要的火力，總教練紀諺廷表示，「江承恩是我們這次中華隊的中心打者，他的優點是擊球率很高。最後半局能夠擊出關鍵安打主要還是孩子有頂住壓力，我只是告訴他就是要交給他，全力以赴。」

冠軍戰僅以1分贏得驚險，紀諺廷坦言，冠軍賽先發投手羅際威開局不穩，接替的李友仁完美中繼主投4.2局未失分。由於球數限制，最後一局1出局後換上陳克函救援，雖然守備有一個失誤，但還是沒讓對手得分。

這次中華隊隊員：

1. 棒球教練：紀諺廷、郭瑞穎、王國銘

2. 棒球隊選手：羅際威、范定榆、莊英助、李友仁、張睿桓（關西國小）、闕鈞宇（新北汐止國小）、陳克函（桃園中平國小）、王奕翔（台中大仁國小）、吳承皓（台中大仁國小）、江承恩（台中忠孝國小）、鍾奕恩（雲林文昌國小）、徐雷恩（高雄壽天國小）、池冠旻（高雄桃源國小）、陳宸杰（台東豐田國小）、陽善同（台東新生國小）、張嘉宏（台東新生國小）