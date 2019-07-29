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二軍交流盃／悍將范國宸4安 首戰擊敗大專HOPE STAR

2019-07-29 17:17聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

二軍交流盃首戰，悍將第3棒范國宸單場5支4、2打點表現最佳。 聯合報系資料照
二軍交流盃首戰，悍將第3棒范國宸單場5支4、2打點表現最佳。 聯合報系資料照
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中職與大專體育總會合作舉辦的「中華職棒二軍交流盃賽」 ，今天起在斗六棒球場開打，首戰由富邦悍將隊二軍對上大專明星HOPE STAR，悍將隊二軍共敲出14支安打，包括張瑞麟的一發陽春砲，終場以10：6勝出。

大專明星HOPE STAR今天推出文化大學投手李承風先發，悍將隊二軍前2局就打下4：1領先，4局上再靠4支安打和失誤攻進4分大局，將比數拉開為8：1。

至於悍將隊二軍先發投手吳世豪首局被劉致榮、黃韋盛揮安打失1分，4局下製造滿壘危機後，因暴投和曾宸佐的安打失3分，接替的陳明軒登板後再丟1分，大專明星HOPE STAR將比數追成3分差。

悍將隊二軍於7局起連續3局得分，其中張瑞麟在9局上從楊杰恩手中揮出右外野陽春砲，打下第10分。大專明星HOPE STAR則僅在8局下從王尉永手中追回1分，終場以4分差落敗。

悍將隊二軍吳世豪今天先發3.1局失5分，無關勝敗，陳明軒中繼1.2局無失分，拿下勝投，打線則以第3棒范國宸單場5支4、2打點表現最佳。

大專明星HOPE STAR李承風先發3.1局失7分（5分自責分），吞下敗投，同樣來自文化的野手劉致榮、余偉程則都繳出單場3安的猛打賞表現。

中華職棒二軍交流盃賽將從7月29日打到至8月4日，共進行14場賽事，由中職二軍4隊與業餘隊台北興富發、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR進行交手。

中職
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