少棒／IBA世界軟式少棒賽 中華隊奪第12冠

2019-07-29 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華隊奪下隊史第12冠。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

第37屆IBA世界少年軟式棒球錦標賽，中華小將今天一日兩戰，先在4強決賽以2：0擊敗日本江戶川，冠軍戰再靠江承恩的再見安打，以2：1擊敗日本大阪隊，奪下隊史第12冠，王奕翔則獲選最有價值球員。

原訂昨天進行的8強決賽因雨取消，今天直接展開4強賽，中華隊對上日本江戶川，鍾亦恩、王奕翔及李友仁3投合力封鎖對手，打線則在首局靠江承恩二壘打、闕鈞宇安打攻進第1分，3局上再藉由對手失誤追加保險分，搶下決賽門票。

中華隊接著在冠軍戰對上日本大阪，開賽先遇亂流失1分，但下半局馬上展開反攻，陽善同二壘打開啟攻勢，再藉由兩次短打搶下追平分。而兩隊一路平手到6局下，江承恩在兩出局後揮出再見安打，助中華隊搶下勝利。

中華隊王奕翔獲選最有價值球員。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

江承恩今天兩戰都有關鍵表現，總教練紀諺廷表示：「他是這次中華隊的中心打者，優點是擊球率很高，最後半局能夠擊出關鍵安打，主要還是孩子有頂住壓力，我只是告訴他就是要交給他，全力以赴。」

這是中華隊繼2016年後再次奪冠，也是隊史參賽以來的第12冠，總教練紀諺廷指出，這次是靠著拚勁十足的企圖心才能奪冠，「希望各位球員能夠留下美好回憶，最後祝福各位球場在未來的道路上，要秉持快樂，積極堅持到底的心態往前衝。」