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中職明星賽／最後明星賽 恰恰留下5道障礙

2019-07-28 23:34聯合報 記者藍宗標／新北報導

彭政閔生涯第十九次、也是最後一次明星賽。 記者林伯東／攝影
彭政閔生涯第十九次、也是最後一次明星賽。 記者林伯東／攝影
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中職明星賽昨天在新莊球場落幕，「恰恰」彭政閔也完成生涯十九年最後一場明星賽任務，中職明星隊以四比一擊敗中華備選隊，張志豪三打數二安打、攻下兩分打點，獲選單場ＭＶＰ，賽後談到這位高人氣球星，用「不捨」形容自己的心情。

張志豪一局下面對中華備選隊先發投手陳仕朋，揮出兩分打點安打，六局下追加三壘打，中職明星隊一開賽就領先到比賽結束；張志豪繼二○一一年明星賽後再奪ＭＶＰ，他說：「對彭政閔最後一次打明星賽，還沒有他要退休的感覺，但日子一天一天過，覺得很不捨。」

中職明星隊前天八比八逼和中華備選隊，昨天以三分之差奪勝，張志豪用「史無前例」形容彭政閔在明星賽十五年人氣王；事實上，這位四十歲老將也在明星賽打出一堆「恰恰障礙」，從新人球季起連續十九年參賽，先發入選次數、連續年度先發入選都是中職紀錄，更別提其他打擊成績。

中職明星隊昨天擊敗中華備選隊，張志豪三打數二安打兩打點，獲選單場ＭＶＰ。 記者林...
中職明星隊昨天擊敗中華備選隊，張志豪三打數二安打兩打點，獲選單場ＭＶＰ。 記者林伯東／攝影
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明星賽最後兩戰，彭政閔合計九個打數揮出兩支安打，包括前天兩分砲，打點、得分各兩分，生涯累計出賽廿場、安打十九支、二壘打六支、打點十四分、得十二分都是史上第一。

彭政閔連續兩戰擔任中職明星隊先發四棒指定打者，昨天九局上在總教練陳連宏的安排下，特別戴上手套改守一壘，老戰友陳江和也上場守二壘，帶給現場球迷大驚喜；明星隊場上九名球員還在內野區大合照，原任二壘手王正棠退場前，拿起手機留下紀念性的一刻，成為壓軸戲碼。

彭政閔笑說：「手機是王正棠帶的，這是我和陳江和最後一次明星賽，多做一種趣味。」

中職明星賽昨天在新莊球場落幕，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（左）生涯第19次、也是最...
中職明星賽昨天在新莊球場落幕，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（左）生涯第19次、也是最後一次參賽，賽後舉行致敬儀式，王勝偉（右）送上簽名球衣。記者林伯東／攝影
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彭政閔張志豪陳江和

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