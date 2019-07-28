U12世界盃／曲球成兩面刃 林丞宥挨轟後送8K

2019-07-28 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中華隊預賽以4：7不敵日本隊，最大敗因就是挨了日本隊第四棒高橋昇聖兩發兩分彈，中繼3.2局的中華隊左投林丞宥是第二轟的受害者，他說是因為曲球失投跑到紅中，才會遭到狙擊。

上來面對第二位打者就挨轟，林丞宥隨後穩住陣腳，他肯定補手搭檔江庭毅的即時鼓勵，「他說我要穩定下來對付後面的打者。」最後林丞宥力投60球，被敲三支安打丟三分，沒有保送還飆出8K，「就攻擊好球帶，不要怕被打。」

今天曲球就像是林丞宥的兩面刃，雖然被敲全壘打，但也製造許多揮空，對自己投球沒很滿意的他，卻獲得江庭毅的高度評價，「我給他90分，扣10分是失投球。」不過江庭毅也坦言林丞宥的曲球讓他比較難接捕，說道，「要想辦法擋下來。」

中華隊今天擊出和日本隊相同的七支安打，江庭毅貢獻了其中三支，不過其它攻勢不夠串聯，包含四局下前三棒都敲出安打，而且還有一支是長打，最後卻只換到兩分，打不出大局，中華隊總教練李國強說，「小朋友太緊張，再打一次我們還是有機會。」