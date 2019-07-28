中職明星賽／王正棠手機留大合照 彭政閔：929引退賽熱身

2019-07-28 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊40歲老將彭政閔結束生涯第19次、也是最後一次明星賽任務，今天在新莊球場成為最大焦點，中華備選隊、中職明星隊所有球員賽後站在一、三壘側，向這位高人氣球星致敬，彭政閔說：「很感動，這算是929引退賽熱身。」

中職後天恢復下半季賽事，彭政閔9月29日在台中洲際球場對富邦悍將隊之戰，將是生涯19年最後一場球季賽，已出現一票難求的現象。

中職明星隊今天4：1獲勝，對於退休日愈來愈近，彭政閔表示，每個球員都會碰到，打完明星賽後，準備走接下來這段路。

彭政閔連續15年獲選明星賽人氣王，成為後輩挑戰的高難度目標，他說：「對這個頭銜沒想太多，這是球迷給我的榮耀，也是打明星賽的最大動力，希望能讓他們開心。」

生涯從未在明星賽缺席，彭政閔其實頗有感觸，他表示，第一次參賽才兩千多人觀戰（實際是2001年新莊球場3526人） ，現在人數大增，歷經各個階段，中職軟硬體都有進步，可以明顯感受得到。

今天九局上，中華備選隊最後反攻，彭政閔從指定打者變成一壘手，老戰友陳江和也上場守二壘，帶給球迷驚喜；中職明星隊場上九名球員還在內野區大合照，原任二壘手王正棠退場前，拿起手機留下紀念性的一刻，成為明星賽壓軸戲碼。