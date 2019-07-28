中職明星賽／感性說再見 彭政閔打出一堆障礙

2019-07-28 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



「恰恰」彭政閔（左）最後一次打明星賽，留下一堆障礙讓後輩挑戰。記者林伯東／攝影 分享 facebook

中職明星賽今天在新莊球場落幕，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯第19次、也是最後一次參賽，連續兩天以中職明星隊先發四棒DH（指定打者）身分打滿全場，留下更多讓後輩難以超越的「恰恰障礙」；中職明星隊4：1擊敗中華備選隊，張志豪三打數二安打，攻下兩分打點，獲選單場MVP。

中華備選隊昨天首戰8：8被明星隊逼和，今天打完全場只有五支安打，從一開賽就落後到結束，兩場比賽未開張結束今年明星賽。

彭政閔從2001年新人球季開始，連續19年參賽，先發入選次數、連續年度先發入選都是中職紀錄，這次明星賽合計九個打數揮出兩支安打，包括昨天首戰兩分砲，一共攻下兩分打點、跑回兩分，讓兩戰17453名球迷看得十分過癮。

彭政閔在明星賽出賽20場，躍居中職史上第一，安打19支、打點14分、得12分、二壘打6支也是最多，今天九局上還從DH變成一壘手，並在場內和其他明星隊球員合影，這個特別鏡頭帶給現場8830名球迷極大驚喜。

張志豪繼2011年明星賽後再奪MVP，他說：「對彭政閔最後一次打明星賽，還沒有他要退休的感覺，但日子一天一天過，覺得很不捨，他的明星賽15年人氣王是史無前例。」