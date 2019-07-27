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中職明星賽／與吳昇峰對決很開心 彭政閔：他努力很久

2019-07-27 21:15聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中職明星賽，中職明星隊彭政閔（左）對決投手吳昇峰（右）擊出滾地球出局，兩人擊掌致...
中職明星賽，中職明星隊彭政閔（左）對決投手吳昇峰（右）擊出滾地球出局，兩人擊掌致意。記者王騰毅/攝影
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昔日兄弟象隊練習生吳昇峰從業餘拚進中職明星賽，成為首位參與中職明星賽的業餘球員，賽前指名想和彭政閔進行「男子漢的對決」，今天如願，還讓彭政閔擊出滾地球出局，彭政閔賽後也給予好評。

吳昇峰18歲時擔任兄弟象練習生，他透露，當時受彭政閔照顧很多。而如今他是合庫隊主力投手，投出業餘王牌架式，被選進中華備選隊參與中職明星賽，賽前他也表明希望能和彭政閔對戰。

今天吳昇峰登板中繼3局，失1分，其中在5局上讓周思齊擊出滾地球形成2出局，但被球擊中，防護員隨後上場關心狀況，在面對彭政閔還短暫退場接受治療，走下場時彭政閔也上前關心。

賽後彭政閔透露：「當時我是跟他說不要勉強，如果真的被打到，沒辦法的話，受傷會影響之後比賽。」

而吳昇峰隨後回到球場，如願與彭政閔對決，只用2顆球讓彭政閔擊出游擊滾地球出局，吳昇峰接著走向一壘向彭政閔致意，彭政閔還露出笑容摸摸他的頭。彭政閔指出：「那時候他過來跟我擊掌，我就跟他說繼續加油，比賽中也沒有講太多。」

談起與吳昇峰對決的感覺，彭政閔表示：「非常開心，他努力了這麼久，今天也在這麼多球迷的支持下投球，一開始感覺比較緊張一點，後面看得出來，他的控球，或掌握在投手丘的節奏都不錯。」

彭政閔吳昇峰中職
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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