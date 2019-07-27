中職明星賽／重溫國家隊感覺 彭政閔：我U40的

2019-07-27 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職明星賽在新莊棒球場登場，兩隊合計轟出7發全壘打，中職明星隊「恰恰」彭政閔（中）在生涯最後一次明星賽敲出一發2分砲，拿下MVP，他揮手與球迷道別。記者王騰毅／攝影 王騰毅 分享 facebook 40歲老將「恰恰」彭政閔生涯最後一次明星賽，與不少昔日國家隊隊友同隊作戰，對上12強賽的中華備選隊，兩隊首戰以8：8握手言和，彭政閔敲出19年來生涯在明星賽的第2轟，獲選ＭＶＰ，明天第2戰他也預計會繼續先發「打好打滿」。

今年中職明星賽由明星隊與中華備選進行交手，而彭政閔所屬的明星隊陣中，包括陳江和、陳鏞基、周思齊、林智勝、胡金龍、潘威倫等資深球員，過去都是國家隊的老班底，且這次身披藍色戰袍出賽，被問及是否有重溫國家隊的感覺？彭政閔笑說：「就是中華隊啊。」

彭政閔笑稱，在休息室與胡金龍、「紅龜」陳江和聊天時，大家就有談到這件事，還自嘲，「他們是U35（35歲以下）啦，我這U40的，沒有隊友。」而有機會再同隊作戰，彭政閔也直言是滿開心的事。

彭政閔今天在明星賽首戰擔任先發第4棒、打滿全場，5打數敲出的唯一安打就是一發2分全壘打，棒打年輕投手劉軒荅，這也是他繼2004年明星賽後，暌違15年又在明星賽開轟，他笑說：「前幾天有記者跟我講，所以我知道這件事。」

談起彭政閔這一轟，也是最後一次參與明星賽的陳江和說：「很替他開心，他終於打全壘打了。」陳江和今年4月引退賽後轉任教練，他提到：「自己每次站在一壘（指導員）時，都覺得他打出的球可能會過，但最後都打到牆下，希望這支全壘打，可以讓他之後回來球隊更有自信。」

彭政閔今年底引退前，還有生涯200轟的目標想達成，但他本季例行賽至今僅敲1轟，還有9轟要拚，今天這一轟是否會讓他下半季更有信心？彭政閔說：「希望，就盡力而為。」