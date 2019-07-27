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中職明星賽／兩軍7轟煙火秀8:8言和 彭政閔MVP

2019-07-27 20:01聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
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中職明星賽今天在新莊棒球場登場，兩隊合計轟出7發全壘打，明星隊「恰恰」彭政閔在生涯最後一次明星賽敲出一發2分砲，拿下MVP；中華備選隊則有蘇智傑轟出雙響砲，成本土第一人，兩隊打完9局以8：8握手言和。

中職明星賽今年由明星隊與中華備選隊進行2場對抗賽，明星隊今天開賽靠老將聯手建功，陳鏞基安打、周思齊獲觸身球保送，之後林智勝敲安打送回第1分，而先發投手「嘟嘟」潘威倫主投1局沒有失分。

2局下明星隊換上第2任投手翁瑋均，面對首名打者、自己在Lamigo桃猿隊的學長林泓育，被轟出一發陽春全壘打，中華備選隊將比數扳平。

4局下面對明星隊洋投亞力克，中華備選隊靠朱育賢的2分砲超前比數。明星隊接著在5局上從業餘投手吳昇峰手中追回1分，5局下中華備選隊則又靠郭嚴文安打展開攻勢，盜上二壘再藉由暴投和滾地球跑回分數。

中華隊備選隊接著在6局下繼續開砲，面對洋投李茲，林益全先揮出安打，接著林祐樂揮出2分砲，蘇智傑「背靠背」補上一轟，將比數拉開為7：2。

7局上明星隊掀起反攻，王正棠、陳鏞基連續安打，之後靠失誤攻回1分，前3打數沒安打的彭政閔上場面對劉軒荅，轟出一發中外野2分全壘打，繼2004年後又在明星賽開轟，是他生涯在明星賽的第2轟，累積14打點則超越林仲秋寫下的13打點紀錄，助明星隊將比數追成2分差。

明星隊在8局上繼續追分，陳品捷率先上場轟出陽春砲，之後戴培峰、王正棠、陳鏞基接連安打將比數扳平，胡金龍又敲安打送回超前分，明星隊反以8：7領先。但8局下王鴻程登板，中華備選隊靠蘇智傑單場第2轟將比數追平，兩隊最終以平手收場。

陳鏞基
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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