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中職明星賽／彭政閔2分砲 睽違15年明星賽開轟

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圖／中職明星賽彭政閔轟兩分砲

2019-07-27 19:28聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲，球迷high翻。

中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
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中職明星賽，中職明星隊彭政閔（左）七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
中職明星賽，中職明星隊彭政閔（左）七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
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中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
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中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲。記者王騰毅/攝影
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中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲，球迷樂翻天。記者王騰毅/攝影
中職明星賽，中職明星隊彭政閔七局上半轟出兩分砲，球迷樂翻天。記者王騰毅/攝影
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中職彭政閔
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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