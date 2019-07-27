圖／中職明星賽彭政閔轟兩分砲

相關新聞
全壘打大賽／林益全敲16轟 周日與陳俊秀爭冠2019-07-27 16:41
中職明星賽／相差21歲 戴培峰首次彭政閔第19次2019-07-27 15:39
中職明星賽／業餘身分參賽 吳昇峰：另類圓夢2019-07-27 14:33
中職／林安可二軍首度亮相 先發外野手敲首安2019-07-27 18:46
中職明星賽／翁瑋均初體驗 被猿隊友林泓育轟陽春砲2019-07-27 17:58
中職／中信兄弟簽下第四位洋投 布瑞特29日報到2019-07-27 12:38
中職明星賽／今新莊開打 彭政閔先發第四棒2019-07-27 00:40
中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決2019-07-26 19:56
中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球2019-07-26 19:28
中職明星賽／往陳江和那裡打 王威晨想拚內野安打2019-07-26 17:52
中職／與胡金龍相撞無礙 陳鏞基：他表情很好笑2019-07-26 17:21
中職明星賽／首戰江辰晏對決潘威倫 彭政閔4棒2019-07-26 16:42
中職／江國豪當悍將 簽約金540萬、月薪10萬2019-07-26 16:09
中職／猿隊簽下張喜凱、楊瑞承 選秀剩兩人未簽2019-07-26 12:51
中職／獅投打振作 咬悍將中止4連敗2019-07-26 00:23
中職／簽約金540萬元 探花江國豪當悍將2019-07-26 00:14
中職／郭阜林鎖定指叉球開轟 獅隊攻破羅力2019-07-25 22:53
中職／瑞安6局無責失終於贏了 獅隊中止4連敗2019-07-25 22:09
日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟2019-07-25 21:28
中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人2019-07-25 07:00
中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力2019-07-24 09:08
日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱2019-07-23 07:00
日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼2019-07-22 07:00
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念2019-07-18 07:00
中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範2019-07-17 07:00
日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王2019-07-15 07:00
中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目2019-07-11 07:00
中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？2019-07-09 07:00
日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年2019-07-09 07:00
日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打2019-07-08 07:00
中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待2019-07-03 07:00
中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花2019-07-02 07:00
日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝2019-07-02 07:00
日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆2019-07-01 07:00
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
熱門文章
可能暫別NBA？ 傳歐籃隊伍報價林書豪2019-07-27 08:52
NBA／林書豪前戰友獲馬刺提拔 任發展聯盟球隊總管2019-07-27 11:06
代言合約今年約滿 林書豪腳下鞋款引關注2019-07-27 14:11
NBA／美國男籃找人 卻無意徵召安東尼2019-07-27 09:50
MLB／若基特入古柏鎮 兩名人堂球星拒絕同框2019-07-27 07:05
NBA／有意再披快艇戰袍 李文斯頓稱對方也表興趣2019-07-27 11:35
歐籃豪門莫斯科中央陸軍補強 林書豪列頭號人選2019-07-27 09:27
2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況2019-07-27 18:00
MLB／貝茲3連轟宰洋基 連4天出現3響砲新紀錄2019-07-27 10:40
留言