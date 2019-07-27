中職明星賽／翁瑋均初體驗 被猿隊友林泓育轟陽春砲

2019-07-27 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



翁瑋均首度參與明星賽。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊菜鳥投手翁瑋均加盟中職不到1年，就迎接明星賽初體驗，他坦言感覺很新鮮，也希望能藉這機會對戰自己母隊Lamigo的隊友，而他今天在2局下登板，投了2局，如願對上先發的6名隊友，但被林泓育轟出一發陽春全壘打。

翁瑋均為去年猿隊選秀第一指名，在8月30日正式加盟，今年至今在一軍出賽12場（11場先發），拿下3勝4敗，而菜鳥球季就獲推薦參與明星賽，進入明星隊，對上中華備選隊。

中華備選隊陣中共有10名他在猿隊的隊友，包括7名野手，翁瑋均賽前就透露，「想對決自己的隊友，平常能對到的機會不多。」

而翁瑋均今天首戰在2局上接替先發投手「嘟嘟」潘威倫登板，面對的首名打者就是中華備選隊第4棒、猿隊隊友林泓育，而林泓育也毫不客氣的揮出一發右外野陽春全壘打，將比數追成1：1平手。

翁瑋均接著對上陳俊秀飆出三振，再碰上自己最想對決的好友朱育賢時，則投出四壞球保送。賽前他透露：「之前練習賽跟朱哥對到，都是他贏，這次我跟他有賭注，如果我贏，他要請我吃飯，如果他贏就是我請，但他要打二壘安打以上才算贏，他說打我一壘安打太簡單。」

之後翁瑋均再K掉陳子豪形成2出局，再解決隊友郭嚴文。第3局續投，雖保送首名打者王勝偉，但隨後讓隊友陳晨威擊出雙殺打，接著解決林立，沒有失分，共投2局失1分。