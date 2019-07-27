全壘打大賽／林益全敲16轟 周日與陳俊秀爭冠

2019-07-27 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



林益全預賽打出16轟。 擷圖自畫面 分享 facebook 中職明星賽全壘打大賽預賽，林益全擊出16支全壘打，與賽8人排名第1，明天將和預賽敲13轟的陳俊秀爭冠。

林益全邀請前輩林仲秋餵球，兩人默契十足，「秋哥」說：「去年球季結束後一起練，就一直投給他打，今天剛開始投得太快，節奏習慣後就好了。」

一開始，林仲秋投得太過正中，林益全一直示意請他投到內角，「紅中不好打，丟到裡面後，就比較好打了」，他很感謝「秋哥」幫忙，「投得很準」。

林益全賽前設定基本13支，今天打到剩最後27秒已有13轟，追上第一位上場的陳俊秀，打完3分鐘後下場，他說：「太喘了。」

陳俊秀打完喊累，「太熱、打到想吐，好像跑了400公尺」，直到預賽結束，他還在頭暈，本來以為能敲5、6支就很好了，壓根沒想過會晉級。

前面打得太出力，暫停之後完全沒出力打，陳俊秀說：「用時間來算很累，打的量感覺很像春訓，一直打、一直打，真的很累。」

朱育賢也擊出13轟，但花的時間比陳俊秀多，沒能晉級明天決賽；今年全壘打大賽採時間制，每人打3分鐘，可暫停30秒，擊出支數最多的前兩人晉級。

此外，林泓育擊出9轟，最遠484英尺，是與賽8人中的最遠距離，陳子豪10轟、張志豪6轟、蘇智傑3轟、詹子賢9轟。