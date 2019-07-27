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中職明星賽／相差21歲 戴培峰首次彭政閔第19次

2019-07-27 15:39聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

相差21歲的戴培峰（左）、彭政閔（右）同屬中職明星隊。記者葉姵妤／攝影
相差21歲的戴培峰（左）、彭政閔（右）同屬中職明星隊。記者葉姵妤／攝影
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富邦悍將隊19歲捕手戴培峰，今年首度獲票選為中職明星賽先發捕手，成為所有入選球員中最年輕的一員，與連續19年參賽、全聯盟年紀最長的40歲老將「恰恰」彭政閔同隊出賽，戴培峰也坦言，感覺有點不可思議。

戴培峰為前年選秀狀元郎，今年在一軍亮相後，僅在一軍出賽7場，但在明星賽票選排名捕手第4，由於票數排前3的捕手黃鈞聲、林泓育及林祐樂都被選進中華備選隊，戴培峰不僅獲得明星賽初體驗的機會，還排上明星隊先發。

這是戴培峰生涯第一次投入明星賽，同隊的彭政閔則是生涯連19年都在明星賽先發，今年也是他生涯最後一次，兩人相差21歲。

戴培峰坦言，以前也曾經幻想過與彭政閔同隊，「還沒進職棒之前常常看比賽，因為他是很厲害的球星，自己就會幻想以後進職棒可以同隊，進來之後就還好，但有這機會滿開心的，感覺有點不可思議。」

這次明星隊中，包括彭政閔、「紅龜」陳江和都是最後一次參賽，能與許多大前輩同隊出賽，戴培峰表示：「自己第一次參加，就可以跟他們同隊，還有像嘟嘟賢拜（潘威倫），覺得滿榮幸的，很多都是以前電視上會看到的學長，可以同隊的感覺很難形容，滿神奇的。」

戴培峰也透露，希望藉由這次機會向前輩請教一下，「想問他們的像是，在職棒打這麼久，有哪些事是重要的。」

至於明星賽對戰中華備選隊，戴培峰也希望有機會能對決悍將隊學長陳鴻文，「在球隊沒有打過他的球，想知道是不是真的有那麼難打。」他還笑說：「本來是希望可以對到王建民（教練），但他不會下來投。」

戴培峰彭政閔
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