親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

苦苓問私菸案關鍵五人 怒嗆蔡英文「不用選了」

「垃圾」行程很好玩？這個旅遊大國 狂撈大把觀光財

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記『品田池有』沒老闆的民宿年輕夢想的實現--中橫獨行#D1
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

MLB／全壘打賽獎金捐10萬美元 阿隆索向軍警消致敬

2019-07-27 09:27聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

阿隆索捐出10萬美元全壘打大賽獎金。 美聯社
阿隆索捐出10萬美元全壘打大賽獎金。 美聯社
分享
大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）在明星周的全壘打大賽拿下冠軍，獲得100萬美元（約新台幣3100萬元）獎金，他遵守當初的約定，捐出10萬美元獎金，5萬給受傷將士基金會、5萬給Tunnel to Towers慈善基金會。

阿隆索表示，自己不僅想成為一個好棒球選手，更想成為一個好人，「我只是希望表達對這兩個組織的感謝以及認同，他們幫助了很多人，我每天都受到祝福，所以想利用自己擁有的舞台來做好事，讓大家注意到這些事，希望其他人也能因此跟進。」

阿隆索在全壘打大賽總共敲出57轟，雖然總數比小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的91轟少，不過決賽輪的23轟硬是比小葛雷諾多一發，阿隆索表示，自己在比賽時只想著競爭，不過賽後突然湧上情緒，認為自己應該有所回饋。

受傷將士基金會執行長李寧頓（Mike Linnington）表示：「阿隆索在球場上的表現很驚人，這是一個驚人的合作，阿隆索也願意用他的名傷幫助大家注意到這些帶著傷勢回到家鄉的軍人，這真的很特別。」

阿隆索會對軍人組織有興趣，原因是他的祖父母輩就是退休軍人，他也特別尊敬那些災難發生時的現場應急人員，而Tunnel to Towers就是在幫助這些人員以及他們的家庭。

Tunnel to Towers執行長希勒（Frank Siller）的兄弟就是位消防員，911事件發生時雖然正在休假，卻因為趕去救援，成為罹難者之一，希勒表示，有不少男女願意為了其他人奉獻自己的生命，才讓大家可以生活在這個國家，上帝讓阿隆索來到這個地方，讓他能夠做些好事。

小葛雷諾大都會
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

中職明星賽／今新莊開打 彭政閔先發第四棒

2019-07-27 00:40

中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決

2019-07-26 19:56

中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球

2019-07-26 19:28

中職明星賽／往陳江和那裡打 王威晨想拚內野安打

2019-07-26 17:52

中職／與胡金龍相撞無礙 陳鏞基：他表情很好笑

2019-07-26 17:21

中職明星賽／首戰江辰晏對決潘威倫 彭政閔4棒

2019-07-26 16:42

中職／江國豪當悍將 簽約金540萬、月薪10萬

2019-07-26 16:09

中職／猿隊簽下張喜凱、楊瑞承 選秀剩兩人未簽

2019-07-26 12:51

中職／獅投打振作 咬悍將中止4連敗

2019-07-26 00:23

中職／簽約金540萬元 探花江國豪當悍將

2019-07-26 00:14

中職／郭阜林鎖定指叉球開轟 獅隊攻破羅力

2019-07-25 22:53

中職／瑞安6局無責失終於贏了 獅隊中止4連敗

2019-07-25 22:09

日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟

2019-07-25 21:28

中職／練習時不太會轟 蘇智傑迎全壘打大賽初體驗

2019-07-25 19:36

中職／古林睿煬二軍5局無責失 奪首場先發勝

2019-07-25 18:37

中職／曾智偵明星賽這個紀錄 就連彭政閔也破不了

2019-07-25 17:59

中職／全壘打王不敵泰山 恰恰倒贏過全壘打大賽

2019-07-25 14:14

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

2019-07-26 15:23

NBA／澄清無意擺弄湖人 雷納德：真的很接近

2019-07-26 14:55

MLB／田中將大爆12分 隊史第二慘

2019-07-26 11:22

NBA／柯瑞快問快答 自爆WIFI名稱是嗆辣咖哩

2019-07-26 15:20

NBA／背號連成213 雷納德、喬治合照有玄機

2019-07-26 14:12

MLB／若基特入古柏鎮 兩名人堂球星拒絕同框

2019-07-27 07:05

NBA／不擔心基德搶大位 佛蓋爾：他是完美搭檔

2019-07-26 15:00

可能暫別NBA？ 傳歐籃隊伍報價林書豪

2019-07-27 08:52

從學員變助教 陳又瑋讚林書豪中文變超好

2019-07-26 16:14

U12世界盃／陳楷升、黃天賜投打發揮 中華力克古巴

2019-07-26 21:09

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-26 19:55

桌球／升台灣新一哥 林昀儒：有壓力但要維持住

2019-07-26 13:43

林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46

瓊斯盃女籃／為國家榮譽而戰 彭詩晴率隊延長賽退菲國

2019-07-26 20:41

MLB／挨滿貫砲 王維中1.2局失3分

2019-07-26 13:43

歐籃豪門莫斯科中央陸軍補強 林書豪列頭號人選

2019-07-27 09:27

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-26 20:09

U12世界盃／阻「紅色閃電」反撲 中華首戰獲勝

2019-07-27 00:49

MLB／與大都會交易？凱許曼：我只不跟紅襪談生意

2019-07-27 07:59

林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

2019-07-26 13:27

影／世界桌球冠軍林昀儒回宜蘭 與林姿妙相見歡

2019-07-26 16:56

MLB／道奇球場日本之夜 大坂直美來開球

2019-07-26 14:07

游泳世錦賽／為頒獎風波訂孫楊條款 英蛙王開砲

2019-07-26 13:30

中職／與胡金龍相撞無礙 陳鏞基：他表情很好笑

2019-07-26 17:21

MLB／薛則歸隊首戰 總教練最開心不用每天面對他

2019-07-26 10:50

U12世界盃／首戰輕鬆拿下墨西哥 南韓想拚隊史最佳

2019-07-26 17:09

U12世界盃／首戰硬碰古巴 中華派陳楷升先發

2019-07-26 18:06

給自己兩年追夢 林書豪曾考慮為基金會工作

2019-07-26 20:45

MLB／克魯茲生涯首度三響砲 雙城進度直逼300轟

2019-07-26 12:32

MLB／今日戰績表 16局跨日大戰金鶯維拉終於轟掉天使

2019-07-26 16:40

NBA／美國男籃找人 卻無意徵召安東尼

2019-07-27 09:50

滑冰／請辭下台負責？ 冰協秘書長吳奕德不回應

2019-07-26 22:09

瓊斯盃女籃／打了半場好球 中華白不敵衛冕軍紐西蘭

2019-07-26 18:59

中職／猿隊簽下張喜凱、楊瑞承 選秀剩兩人未簽

2019-07-26 12:51

U12世界盃／羅德二軍投教之子 川越昂太郎想投165公里

2019-07-26 13:43

中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決

2019-07-26 19:56

桌球／成陸桌壇勁敵 林昀儒一場一場來

2019-07-26 23:58

日本羽賽／戴資穎8強止步 下周球后失守

2019-07-26 23:55

中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球

2019-07-26 19:28

網球／落後時自我喊話 曾俊欣逆轉晉布拉格四強

2019-07-26 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top