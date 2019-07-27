MLB／全壘打大賽獎金是年薪兩倍 阿隆索全捐

2019-07-27 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



阿隆索捐出全部全壘打大賽獎金。 美聯社 分享 facebook 大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）在明星周的全壘打大賽拿下冠軍，獲得100萬美元（約新台幣3100萬元）獎金，幾乎是他年薪的兩倍，不過他遵守當初的約定，將獎金全數捐出，50萬給受傷將士基金會、50萬給Tunnel to Towers慈善基金會。

阿隆索表示，自己不僅想成為一個好棒球選手，更想成為一個好人，「我只是希望表達對這兩個組織的感謝以及認同，他們幫助了很多人，我每天都受到祝福，所以想利用自己擁有的舞台來做好事，讓大家注意到這些事，希望其他人也能因此跟進。」

阿隆索在全壘打大賽總共敲出57轟，雖然總數比小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的91轟少，不過決賽輪的23轟硬是比小葛雷諾多一發，阿隆索表示，自己在比賽時只想著競爭，不過賽後突然湧上情緒，認為自己應該有所回饋。

受傷將士基金會執行長李寧頓（Mike Linnington）表示：「阿隆索在球場上的表現很驚人，這是一個驚人的合作，阿隆索也願意用他的名傷幫助大家注意到這些帶著傷勢回到家鄉的軍人，這真的很特別。」

阿隆索會對軍人組織有興趣，原因是他的祖父母輩就是退休軍人，他也特別尊敬那些災難發生時的現場應急人員，而Tunnel to Towers就是在幫助這些人員以及他們的家庭。

Tunnel to Towers執行長希勒（Frank Siller）的兄弟就是位消防員，911事件發生時雖然正在休假，卻因為趕去救援，成為罹難者之一，希勒表示，有不少男女願意為了其他人奉獻自己的生命，才讓大家可以生活在這個國家，上帝讓阿隆索來到這個地方，讓他能夠做些好事。