中職明星賽／今新莊開打 彭政閔先發第四棒

2019-07-27 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



王威晨（右）參加中職明星賽打準大賽，昨小試身手。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

中職明星賽今天在新莊棒球場登場，明星隊首戰由「嘟嘟」潘威倫先發，對戰中華備選隊學弟江辰晏，而生涯最後一次參與明星賽的「紅龜」陳江和、「恰恰」彭政閔分別擔任明星隊先發第一、四棒。

今天首戰，中職明星隊前五棒為二壘手陳江和、三壘手陳鏞基、左外野手周思齊、指定打擊彭政閔、一壘手林智勝，加上先發投手潘威倫，都是二○一三年經典賽的中華隊班底，也讓這場與中華備選隊的交手，格外有看頭。

彭政閔生涯十九年都被票選為明星賽先發，寫下「人氣王」十五連霸的空前紀錄，今年是生涯最後一次以球員身份參賽，他說：「非常榮幸，也非常開心。」依明星隊總教練陳連宏的規畫，兩戰都會讓他以先發指定打擊身份出賽。

中華職棒明星賽即將開打，球員朱育賢（右起）、王威晨、林哲瑄與陳鏞基昨天出席記者會。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

昔日兄弟象隊練習生吳昇峰已成業餘王牌投手，這次獲邀參與明星賽，加入中華備選隊，他與彭政閔的對決也成焦點。彭政閔指出，從來沒打過他的球，「希望有機會看看他的進步」；吳昇峰則提到，過去受恰哥照顧很多，希望來場「男子漢的對決」。

陳江和在四月廿一日打完引退賽後，重拾球員身份，也是繼該役後第二度擔任先發第一棒，「鑼總」解釋，陳江和久沒比賽，怕他體力無法負荷，排第一棒可以打一打席、守一局就退場。陳江和表示，這次明星賽不會手下留情，面對學弟打來二壘的球，「撲也要撲下來。」