親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑
運動筆記從零培養--帶新手上路推坑全攻略每天半小時，輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法
健行筆記『品田池有』沒老闆的民宿年輕夢想的實現--中橫獨行#D1
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

中職明星賽／今新莊開打 彭政閔先發第四棒

2019-07-27 00:40聯合報 記者葉姵妤／台北報導

王威晨（右）參加中職明星賽打準大賽，昨小試身手。 記者林澔一／攝影
王威晨（右）參加中職明星賽打準大賽，昨小試身手。 記者林澔一／攝影
分享

中職明星賽今天在新莊棒球場登場，明星隊首戰由「嘟嘟」潘威倫先發，對戰中華備選隊學弟江辰晏，而生涯最後一次參與明星賽的「紅龜」陳江和、「恰恰」彭政閔分別擔任明星隊先發第一、四棒。

今天首戰，中職明星隊前五棒為二壘手陳江和、三壘手陳鏞基、左外野手周思齊、指定打擊彭政閔、一壘手林智勝，加上先發投手潘威倫，都是二○一三年經典賽的中華隊班底，也讓這場與中華備選隊的交手，格外有看頭。

彭政閔生涯十九年都被票選為明星賽先發，寫下「人氣王」十五連霸的空前紀錄，今年是生涯最後一次以球員身份參賽，他說：「非常榮幸，也非常開心。」依明星隊總教練陳連宏的規畫，兩戰都會讓他以先發指定打擊身份出賽。

中華職棒明星賽即將開打，球員朱育賢（右起）、王威晨、林哲瑄與陳鏞基昨天出席記者會...
中華職棒明星賽即將開打，球員朱育賢（右起）、王威晨、林哲瑄與陳鏞基昨天出席記者會。 記者林澔一／攝影
分享

昔日兄弟象隊練習生吳昇峰已成業餘王牌投手，這次獲邀參與明星賽，加入中華備選隊，他與彭政閔的對決也成焦點。彭政閔指出，從來沒打過他的球，「希望有機會看看他的進步」；吳昇峰則提到，過去受恰哥照顧很多，希望來場「男子漢的對決」。

陳江和在四月廿一日打完引退賽後，重拾球員身份，也是繼該役後第二度擔任先發第一棒，「鑼總」解釋，陳江和久沒比賽，怕他體力無法負荷，排第一棒可以打一打席、守一局就退場。陳江和表示，這次明星賽不會手下留情，面對學弟打來二壘的球，「撲也要撲下來。」

中華職棒彭政閔潘威倫陳江和吳昇峰
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決

2019-07-26 19:56

中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球

2019-07-26 19:28

中職明星賽／往陳江和那裡打 王威晨想拚內野安打

2019-07-26 17:52

中職／與胡金龍相撞無礙 陳鏞基：他表情很好笑

2019-07-26 17:21

中職明星賽／首戰江辰晏對決潘威倫 彭政閔4棒

2019-07-26 16:42

中職／江國豪當悍將 簽約金540萬、月薪10萬

2019-07-26 16:09

中職／猿隊簽下張喜凱、楊瑞承 選秀剩兩人未簽

2019-07-26 12:51

中職／獅投打振作 咬悍將中止4連敗

2019-07-26 00:23

中職／簽約金540萬元 探花江國豪當悍將

2019-07-26 00:14

中職／郭阜林鎖定指叉球開轟 獅隊攻破羅力

2019-07-25 22:53

中職／瑞安6局無責失終於贏了 獅隊中止4連敗

2019-07-25 22:09

日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟

2019-07-25 21:28

中職／練習時不太會轟 蘇智傑迎全壘打大賽初體驗

2019-07-25 19:36

中職／古林睿煬二軍5局無責失 奪首場先發勝

2019-07-25 18:37

中職／曾智偵明星賽這個紀錄 就連彭政閔也破不了

2019-07-25 17:59

中職／全壘打王不敵泰山 恰恰倒贏過全壘打大賽

2019-07-25 14:14

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世界盃／美國男籃更新大名單 6名新成員正式入列

2019-07-26 09:50

日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后不保

2019-07-26 10:25

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

2019-07-26 15:23

NBA／澄清無意擺弄湖人 雷納德：真的很接近

2019-07-26 14:55

MLB／田中將大爆12分 隊史第二慘

2019-07-26 11:22

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

NBA／柯瑞挑戰快問快答 自爆WIFI名稱是嗆辣咖哩

2019-07-26 15:20

MLB／傷勢纏身 游擊名將土洛威斯基宣布退休

2019-07-26 06:46

NBA／背號連成213 雷納德、喬治合照有玄機

2019-07-26 14:12

NBA／不擔心基德搶大位 佛蓋爾：他是完美搭檔

2019-07-26 15:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

從學員變助教 陳又瑋讚林書豪中文變超好

2019-07-26 16:14

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-26 19:55

桌球／升台灣新一哥 林昀儒：有壓力但要維持住

2019-07-26 13:43

MLB／貝林格本季驚人 道奇教頭：只有邦茲能比

2019-07-26 09:31

林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46

跑步知識／每天半小時 輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法

2019-07-26 06:00

U12世界盃／陳楷升、黃天賜投打發揮 中華力克古巴

2019-07-26 21:09

MLB／挨滿貫砲 王維中1.2局失3分

2019-07-26 13:43

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-26 20:09

MLB／鈴木一朗開拓新時代 水手隊將頒成就獎

2019-07-26 08:26

MLB／去年美聯塞揚動刀 光芒真先發只剩兩人

2019-07-26 07:52

瓊斯盃女籃／為國家榮譽而戰 彭詩晴率隊延長賽退菲國

2019-07-26 20:41

林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

2019-07-26 13:27

MLB／楚奧特7月猛打 道奇教頭也稱讚

2019-07-26 10:22

中職／與胡金龍相撞無礙 陳鏞基：他表情很好笑

2019-07-26 17:21

游泳世錦賽／為頒獎風波訂孫楊條款 英蛙王開砲

2019-07-26 13:30

U12世界盃／首戰硬碰古巴 中華派陳楷升先發

2019-07-26 18:06

MLB／薛則歸隊首戰 總教練最開心不用每天面對他

2019-07-26 10:50

MLB／道奇球場日本之夜 大坂直美來開球

2019-07-26 14:07

U12世界盃／首戰輕鬆拿下墨西哥 南韓想拚隊史最佳

2019-07-26 17:09

MLB／今日戰績表 16局跨日大戰金鶯維拉終於轟掉天使

2019-07-26 16:40

影／世界桌球冠軍林昀儒回宜蘭 與林姿妙相見歡

2019-07-26 16:56

MLB／克魯茲生涯首度三響砲 雙城進度直逼300轟

2019-07-26 12:32

中職／猿隊簽下張喜凱、楊瑞承 選秀剩兩人未簽

2019-07-26 12:51

給自己兩年追夢 林書豪曾考慮為基金會工作

2019-07-26 20:45

U12世界盃／羅德二軍投教之子 川越昂太郎想投165公里

2019-07-26 13:43

瓊斯盃女籃／打了半場好球 中華白不敵衛冕軍紐西蘭

2019-07-26 18:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top