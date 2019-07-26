中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決

2019-07-26 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



合庫投手吳昇峰。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 業餘合庫隊王牌投手吳昇峰靠著近年在國際賽的優異表現投出口碑，今年獲邀加入中華備選隊參與明星賽，明天首戰預計接替先發投手江辰晏登板中繼，他也直言想和中信兄弟「恰恰」彭政閔來場「男子漢的對決」。

吳昇峰遞補參與今年明星賽，也是唯一的業餘球員，讓12強賽中華隊總教練洪一中能藉此觀察可用之兵，洪總也提到，他預計會是明天的第二任投手，和江辰晏的局數都會投長一點。

吳昇峰透露，接獲參與明星賽的通知時，自己在荷蘭港口盃準備先發，因此沒有太多想法，而那場比賽自己表現不理想，「比較在意當天的投球內容，所以當下知道消息沒有太多喜悅。」

才從荷蘭返台就將迎接明星賽，吳昇峰坦言時差還沒完全調整回來，也還未有時間能研究職棒打者，「但之前練習賽有和職棒交流，對決過幾次。」而他提到，明星賽還沒被通知什麼時候會上場，「把自己準備好就好，拿出最好的表現給大家看。」

面對中職明星隊，吳昇峰也點名最想對決中信兄弟「恰哥」彭政閔，「我在18歲在當兄弟練習生的時候，受過他很多照顧，今年又是他最後一年，所以滿想對決他的，來一場男子漢的對決。」但他也笑說，「三振不敢想，不要讓他打出安打或全壘打就好。」

聽到吳昇峰的說法，彭政閔也表示希望能對決，「我從來沒打過他的球，包括我們他在我們隊上的時候，所以希望明天有機會看看他的進步。」恰恰笑說，過去即使在春訓與合庫進行練習賽，兩人也不曾對決，「他（吳昇峰）很少上來投，他是許教練（許順益）的『隱藏版』。」