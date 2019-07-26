中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球

2019-07-26 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟陳江和最後一次明星賽。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 中信兄弟「紅龜」陳江和轉任教練後，本周末將恢復球員身份參與明星賽，明天首戰還被排為明星隊先發第1棒、二壘手，至於能撐多久？他笑說：「因為洪總教練（洪一中）還要看一些選手，所以我犧牲一點，就看可不可以撐個3局。」

陳江和獲票選為今年明星賽先發二壘手，將是他自4月21日引退後，首度以球員身份回到球場，也將是他生涯最後一次明星賽，將對上中華備選隊，陳江和說：「先對洪總教練說不好意思，因為今年是中華隊跟明星賽對抗，不像以往明星賽是秀。」

而這次明星賽名單中，包括首戰的先發前5棒陳江和、陳鏞基、周思齊、彭政閔、林智勝，以及先發投手「嘟嘟」潘威倫都是2013年經典賽中華隊的陣容，陳江和也說：「今年的明星隊就是老中華隊。」

然而碰上年輕一代的中華備選隊，陳江和坦言會認真打，「洪總有說今年要認真打，大家好像也都準備得滿認真的，他們的隊長（王勝偉）又是我們的朋友，所以不能手下留情。」

而為了這次明星賽的備戰，陳江和笑說：「有在丟球，也有在接球，也有在打，只是我是打給別人接，不是自己打擊練習。」

對手中華備選隊陣中的中信兄弟學弟王威晨稍早提到，若是明星賽在場上碰上陳江和守備，希望自己能把球打向他，嘗試跑出內野安打。

對此，昔日有「守備教科書」之稱的陳江和倒不讓步，「我是叫他們不要打來我這邊啦，因為打來我這邊就等於是死球了，雖然我退了，可是我還是不會那麼輕易讓他們上壘，撲我也要撲下來。」