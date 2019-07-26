中職明星賽／往陳江和那裡打 王威晨想拚內野安打

2019-07-26 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華職棒明星賽即將開打，參加打準大賽的王威晨（右）小試身手。記者林澔一／攝影 林澔一 分享 facebook 中信兄弟「紅龜」陳江和、「恰恰」彭政閔都將迎接生涯最後一次明星賽，分別擔任中職明星隊第1、4棒，同屬中信兄弟的王威晨這次入選中華備選隊，有望在明星賽與兩名前輩交鋒，他笑說，希望可以朝陳江和守備的地方打出內野安打。

陳江和已在今年4月21日卸下球員身份，但仍獲球迷票選為明星賽先發二壘手，彭政閔則將在季後引退，今年再創無人能敵的明星賽人氣王15連霸的紀錄，兩人都將在周末的明星賽迎戰中華備選隊。

明星賽首戰的先發打序今天公布，陳江和被排為先發第1棒，二壘手。而陳江和生涯唯一一次擔任先發第1棒就是4月21日的引退賽，當時他還興奮向王威晨表示：「威晨，我終於可以打第1棒了。」

這次王威晨與陳江和不同隊，看陳江和再扛開路先鋒，他提到：「和哥的角色就很適合打第1、2棒。」而能在明星賽與陳江和、彭政閔等學長當對手，他也說：「感覺滿有趣的，可以跟同隊學長比賽，滿特別的經驗。」

王威晨透露，明星賽前陳江和就已先告知，「他要我不要打到他（守備）那邊，但我其實我滿想打到他那裡，看可不可以打出內野安打。」至於自己在守備時若碰上陳江和擊出的球，他說：「我一定會盡全力封殺，因為我會盡全力比賽。」