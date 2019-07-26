中職／與胡金龍相撞無大礙 陳鏞基：他表情很好笑

2019-07-26 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



朱育賢（右起）、王威晨、林哲瑄與陳鏞基。記者林澔一／攝影 分享 facebook 統一獅隊陳鏞基昨天在對上富邦悍將隊之戰，1局下守備時與衝向一壘的胡金龍相撞，造成肩膀挫傷，傷勢經測試後沒有大礙，他笑說：「還好我夠壯。」傷後回看昨天的影片，陳鏞基還直笑說：「胡金龍的表情很好笑。」

陳鏞基昨天擔任獅隊先發一壘手，1局下胡金龍擊出三壘滾地球，三壘手傳一壘傳偏，造成陳鏞基要接球時與跑上一壘的打者胡金龍相撞，陳鏞基躺在地上表情痛苦，隨後退場休息，他提到：「因為撞到胸口，當下有點喘不過氣。」

退場後經過隊醫測試狀況，陳鏞基指出，狀況還好，「肩膀還可以施力，基本上沒有問題。」周末明星賽可以繼續上場，首戰將擔任明星隊先發第2棒、三壘手，但由於肩膀有點緊，辭退技術挑戰賽「超級雷射肩」。

陳鏞基提到，昨天賽後有看了事發的影片，他不斷笑說：「我覺得胡金龍的表情滿好笑的，他後來是用爬的去摸壘包，摸到壘包就轉過來摸我。」

他也提到，昨天賽後就在球場大廳碰到胡金龍，兩人互相了解狀況，還透露：「胡金龍早上也跟我說他身體有點痠痛。」

因為近兩年才開始守一壘，陳鏞基坦言，自己對於一些接球的技巧還不是很熟練，「昨天後來有跟（高）國慶討論這球，他跟我說接球盡量是站在線內，真的很偏差的球就放棄，先保護自己。」