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中職明星賽／首戰江辰晏對決潘威倫 彭政閔4棒

2019-07-26 16:42聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

彭政閔明星賽擔任第四棒。 報系資料照記
彭政閔明星賽擔任第四棒。 報系資料照記
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中職30周年明星賽將在明、後天於新莊棒球場展開，今年賽事為備戰年底世界12強賽，將由中華備選隊與中職明星隊進行2場交手，中職今天舉辦成軍記者會，公布明天首戰的先發打序。

中華備選隊由12強賽總教練洪一中領軍，日前洪總就已透露，明星賽兩戰的先發投手為統一獅隊江辰晏及富邦悍將隊陳仕朋，而明天首戰由江辰晏打頭陣，將對決母球隊的前輩「嘟嘟」潘威倫。

中職明星隊由富邦悍將隊總教練陳連宏領軍，潘威倫擔任首戰先發投手，而今年已引退的中信兄弟二壘手「紅龜」陳江和被排為先發第1棒，是他繼今年4月21日個人引退賽後再次擔任開路先鋒。

將在今年季後引退的中職人氣王「恰恰」彭政閔，生涯最後一次明星賽則扛明星隊先發第4棒、指定打擊。

中職明星隊先發：

第1棒 二壘手 陳江和

第2棒 三壘手 陳鏞基

第3棒 左外野手 周思齊

第4棒 指定打擊 彭政閔

第5棒 一壘手 林智勝

第6棒 右外野手 張志豪

第7棒 中外野手 林哲瑄

第8棒 捕手 戴培峰

第9棒 游擊手 林祖傑

先發投手 潘威倫

中華備選隊先發：

第1棒 中外野手 陳晨威

第2棒 三壘手 林立

第3棒 指定打擊 林益全

第4棒 捕手 林泓育

第5棒 一壘手 陳俊秀

第6棒 左外野手 朱育賢

第7棒 右外野手 陳子豪

第8棒 二壘手 郭嚴文

第9棒 游擊手 王勝偉

先發投手 江辰晏

中職江辰晏
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