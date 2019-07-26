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U12世界盃／日本組工具人左打大隊 首戰輕取捷克

2019-07-26 12:49聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

U12世界盃棒球賽今天開打，日本隊在預賽第一戰以4局21：0輕鬆拿下捷克，總練仁志敏久表示，所有選手都有上場，這點滿好的，除了有大量得分外，跑壘與壘執行得很好，投手也都有壓制的表現。

日本隊一開賽就灌入七分大局，第二局只得一分作收，三、四局分別打下七分、六分；18名小球員全都站上過打擊區，共敲出16支安打，其中桑元信祐和今井蓮都有兩安打、三分打點的貢獻。

仁志敏久說明這次的日本小選手特色，許多人的守備位置多元，全面性的選手很多，讓他帶起來比較有安心感，調度方便外，穩定度也比較好。

在官網登錄資料中，日本隊多達15人可擔任投手，仁志敏久表示，這群投手控球不錯，如果有機會會讓他們都上投手丘；至於多達11人的左打部隊，仁志敏久表示，沒有特別挑選，只是剛好挑選的時候比較優秀的球員都是左打。

和過往直接進行測試不同，這次日本小國手的甄選過程，多了寄送影像做為初步挑選，仁志敏久認為，的確對於挑出好選手有幫助。

這次日本和中華隊、古巴、捷克、南非及斐濟被分在A組，仁志敏久表示，明、後天依序對上古巴和中華都是非贏不可的比賽，也都對小球員們下達必勝令。

仁志敏久（右二）再度擔任日本隊總教練。記者吳敏欣／攝影
仁志敏久（右二）再度擔任日本隊總教練。記者吳敏欣／攝影
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桑元信祐打擊二支二、三分打點。記者吳敏欣／攝影
桑元信祐打擊二支二、三分打點。記者吳敏欣／攝影
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