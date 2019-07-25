中職／郭阜林鎖定指叉球開轟 獅隊攻破羅力

2019-07-25 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



5局上統一獅郭阜林（右）擊出3分全壘打將比數拉開。記者許正宏／攝影 分享 facebook 5局上統一獅郭阜林（圖）擊出3分全壘打將比數拉開到7:1。記者許正宏／攝影 分享 facebook 統一獅隊本季對戰富邦悍將隊洋投羅力幾乎沒轍，但今天第4度碰頭成功突破，從他手中攻進7分，其中郭阜林還揮出本季獅隊對戰羅力的首轟，助獅隊終場以8：1勝出，終止4連敗。

羅力本季前3度對上獅隊都是優質先發，有2場完投（1場完封），合計投23局被敲出8支安打，不曾挨轟，只有1分自責分，防禦率0.39。

但今天再戰獅隊，羅力共投5局，被敲出7支安打，包括郭阜林在5局上的3分砲，失7分（3分自責分），吞下本季對戰首敗。

能成功突破羅力的壓制，獅隊總教練劉育辰透露：「主要是選掉他的引誘球。」郭阜林則提到，羅力在台灣很多年，其實已經很熟悉，「今天總教練希望我們針對他的時候，喜歡的球要大膽攻擊，不要一直等球，積極出棒。」

而在開轟那一打席前，郭阜林本季對戰羅力6打數沒有敲出安打，吞3次三振，但對戰首安就是3分砲，他說：「那顆球剛好被我設定到，因為前幾次他對我用滿多指叉球，所以那次我就鎖定指叉球。」

當時羅力在2出局後選擇保送前一棒蘇智傑面對郭阜林，對此郭阜林表示：「可以理解，因為我打擊率比較低，以數據來看，會這樣做很合理。」但能在這種情況下開轟，郭阜林坦言：「能做到這個，當下很亢奮。」

這一轟也是郭阜林相隔近1個半月再開轟，本季僅累積4轟，遠落後去年的單季19轟，郭阜林說：「今年我不追求這個，只希望能有好的擊球品質，就像從上周到現在這種感覺。」