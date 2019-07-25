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中職／瑞安6局無責失終於贏了 獅隊中止4連敗

2019-07-25 22:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅先發主投瑞安。記者許正宏／攝影
統一獅先發主投瑞安。記者許正宏／攝影
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統一獅隊作客新莊球場對戰富邦悍將隊，瑞安先發6局無責失，隊友也提供火力支援，單場敲8安包括郭阜林的3分砲，終場獅隊以8：1勝出，終止近期4連敗，也讓悍將隊吞下下半季主場首敗。

獅隊今天一開賽就有攻勢，從羅力手中選到2次四壞球保送，之後靠蘇智傑的安打先馳得點，終結連18局的得分荒。

悍將隊則在1局下有所回應，張正偉靠林祖傑的失誤上壘，之後胡金龍擊出三壘方向滾地球，郭阜林傳一壘發生失誤，造成胡金龍與跳起來接球的一壘手陳鏞基相撞，陳鏞基胸口受撞擊後倒地表情痛苦，之後退場由高國慶接替守一壘，悍將隊隨後靠林益全的滾地球送回追平分。

獅隊接著在4局上再展開攻勢，由老將聯手展開攻勢，潘武雄二壘打、高國慶安打敲回超前分，林祖傑、郭峻偉補上安打追加1分。

5局上獅隊羅國龍揮出二壘打，藉由失誤和高國慶的滾地球再添1分，2出局後蘇智傑被故意四壞敬遠，郭阜林接著轟出左外野3分砲，是他本季第4轟、相隔1個半月再開轟，將比數拉開為7：1。

羅力主投5局失7分（3分自責分）退場，之後由洋投伍鐸接手中繼，投到7局上送出2次保送，讓獅隊靠蘇智傑的安打多添1分，獅隊取得8：1領先，且3任後援投手沒有被揮出安打，守住勝利。

瑞安今天主投6局，被敲出5支安打，送出4次三振，失1分非責失，收下睽違超過2個月的勝投（本季第3勝），終止5連敗，並拿下單場MVP。

羅力則是先發5局，被揮出7支安打，投出3次保送，送出9次三振，失7分（3分自責分），吞本季第6敗。

高國慶羅力
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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