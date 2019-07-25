日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟

2019-07-25 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



擷圖自羅德隊官方推特 分享 facebook 羅德隊洋砲萊德（Brandon Laird）今天對軟銀隊之戰四局上轟出陽春砲，成為致勝一擊，羅德終場7：4獲勝，終止二連敗，逃過三連戰遭橫掃的命運。

羅德四局上出現三支全壘打，中村獎吾、萊德、井上晴哉先後開轟，變成3：1領先，維持優勢到終場，萊德本季第29轟攻下勝利打點。

井上六局上追加兩分砲，締造單場雙響砲紀錄，此役五打數三安打、攻下三分打點，本季18轟在隊上排名第二，只落後萊德。

萊德過去四季效力日本火腿隊，分別揮出34、39、32、26轟，合計131支全壘打紀錄，火腿未再續約，他轉戰羅德後砲火還是很猛，本季29轟只落後西武隊山川穗高一支，在太平洋聯盟排名第二，也是日職所有洋砲最多，日職生涯累積160轟。

另外，萊德打點71分也在洋聯排名第三，前兩人都是西武球員，山川75分暫居榜首，中村剛也72分居次。